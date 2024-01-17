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النواب يستكملون الحصول على المعلومات.. ويعلنون رفض التطبيع الرياضي

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي استكمل مجلس النواب مناقشة 13 مادة من أصل 16 في مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بينما شهدت القبة احتجاجا نيابيا قادته كتلة العدالة النيابية، على لسان رئيسها مجحم الصقور، مصحوبة برفع يافطات ضد التطبيع على خلفية مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة العالم، بوجود وفد صهيوني، وإدارة حكام أردنيين مباريات شارك فيها لاعبون صهاينة، معربا عن رفضه للتطبيع.
وأشار إلى أن الأردن يرفض التطبيع بكل أشكاله، وأن موقف الأردن ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، واضح ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
أما النائب خالد أبو حسان، فتحدث عن تدني أعداد المعالجات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبا بحل المشكلة، منوها لما يعانيه النواب جراء ضغط المواطنين عليهم للحصول على المعالجات، كما انضم النواب صفاء المومني وزهير السعيدين ونضال الحياري، للمطالبة بإعادة النظر في الإعفاءات الطبية ورفعها، بينما أشارت المومني إلى أهمية إعادة النظر بالقروض والمنح الدراسية الجامعية.
كان ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وفيها وافق النواب على ما ورد في مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون، ونص على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني، له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبحسب القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، أما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.
وبموجب مشروع القانون فإنه يتشكل مجلس يسمّى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، والأمينين العامين لوزارة العدل والداخلية، ومديري عام دائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة، يسميهما رئيس الوزراء لسنتين.
ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات لطالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمّة ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبحسب القانون، تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون، انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب إعطاء إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أخرى، ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو أتلفت لمرور الزمن، فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميّين وكبار السن.
ومنح مشروع القانون، المسؤول الامتناع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يجري الحصول عليها من دولة أخرى، واتفق على بقائها سرية من الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات، أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتخذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، أكانت بريدية أو برقية أو هاتفية، أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
وهنأ رئيس لجنة الرياضة والشباب النائب محمد محارمة، الاتحاد الأردني لكرة القدم بفوز المنتخب الوطني، في أول البطولات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في الدوحة.
وقرأ النواب الفاتحة على روح والدة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيس المجلس القضائي الأسبق والعين السابق محمد صامد الرقاد.

MENAFN17012024000072011014ID1107735737

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