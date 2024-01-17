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زيادة نسبة المدخنين بالأردن.. ما الأسباب؟

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات في وقت أكد فيه تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أن معدلات تعاطي التبغ تشهد ارتفاعا في 6 دول من العالم، بينها الأردن، بينما يستمر انخفاض تعاطيه في العالم، ليصل لـ1.25 مليار شخص بالغ يتعاطى التبغ. أكد خبراء واختصاصيون في مجال الصحةعلى أن عدم تطبيق العقوبات وتغليضها في قانون الصحة العامة، يلعب دورا في ارتفاع معدلات انتشار التدخين.
وأشار هؤلاء في تصريحات لـ"الغد"، إن ضعف مكافحة السجائر ومشتقاتها، وانعدام مكافحة الترويج لمشتقات التبغ في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتدخين في المنشآت العامة ووسائل المواصلات، أسهم بارتفاع معدلاتها.
واعتبروا أن التشريعات المحلية بشأن مكافحة التدخين رادعة، لكنها غير مطبقة أو مفعلة، فضلا عن أن معالجة الأمراض الناجمة عن التدخين مكلفة ماليا للدولة، وهي من أكثر أسباب أمراض سرطانات الرئة والجهاز الهضمي والتنفسي.
وقدر تقرير لمنظمة الصحة عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في العام 2022 بـ2.774 مليون شخص، 2.291 مليون ذكر، و483 ألف أنثى، فيما قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة د. غيث عويس: إن هذا التقرير ليس جديدا، بل صدر حديثا، ولم تصدر أي دراسات حول التدخين بعد العام 2019، ما يعني أن المعلومات التي يتحدث عنها هي قبل العام 2018.
وأضاف، إن جائحة كورونا وإيقاف تنفيذ قانون الصحة العامة وتطبيق قانون الدفاع، أعاق تنفيذ القانون حتى نهاية العام 2022، فضلا عن تعدد جهات إنفاذه قبل نهاية العام الماضي، والتي أصبحت فيها الوزارة المنفذ المباشر.
وأوضح ارتفاع المخالفات والانذارات العام الماضي بشأن التدخين مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة كبيرة، لافتا لوجود أكثر من 60 إغلاقا لمنشآت ومؤسسات عديدة، وتوجيه أكثر من ألف مخالفة وآلاف الانذارات وهكذا.
واستعرض عويس معوقات عمل الكوادر الرقابية في التوعية من مضار التدخين والوقاية منها، ومن أبرزها عدم توافر مرافقة أمنية بشكل دائم، بخاصة لمن يحملون صفة "الضابطة العدلية"، فضلا عن تداخل عمل الوزارة مع لجنة السياحة التي تشترك فيها الوزارة مع جهات رقابية أخرى، والاعتراضات التي تردنا بهذا الخصوص.
وبين أن هناك خطة وطنية ستشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة للمكافحة والوقاية من مضار التدخين، بينها وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية، ومنظمات المجتمع المدني، للحد من آثار التدخين.
وشدد على أهمية إعداد بروتوكولات صحية، ومؤسسة لعمل مكافحة التدخين، مشددا على أن وزارة الصحة رفعت الزيارات الميدانية وبرامج التوعية، التي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، مؤكدا أن التشريعات بشأن مكافحة التدخين فاعلة، وتسعى الوزارة لتجويد تطبيقها.
من جهته، أكد أختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة، إن نحو مليون شخص يتوفون سنويا حول العالم جراء التدخين السلبي، لافتا إلى أن منظمة الصحة تعمل مع الدول على حماية هذه الفئة، وفقا لاتفاقية إطارية تبنت بنودها 4 دول فقط.
وأشار الطراونة إلى أن التشريعات بشأن التدخين رادعة، لكنها غير مطبقة أو مفعلة، مشددا على أن قانون الصحة العامة، يمنع الترويج لمشتقات التبغ في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويمنع التدخين في المنشآت العامة ووسائل المواصلات، كما يمنع بيع مشتقات التبغ لمن هم دون الـ18 عاما.
ولفت إلى أن إعلانات الأرجيلة والسجائر الإلكترونية، تغزو مواقع التواصل والمولات، كما أن أعقاب السجائر تملأ المتنزهات، والسجائر تباع للمراهقين، فالرقابة تكاد تكون معدومة، متسائلا: ما ذنب غير المدخنين والأطفال ممن يتجرعون راوئح التدخين؟.
وشدد الطراونة، على أن معالجة الأمراض الناجمة عن التدخين مكلفة، كما أن التدخين يعمل على الانسداد الرئوي المزمن والربو القصبي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وبالتالي نتاج علاجاتها مكلفة للغاية، وتثقل الاقتصاد الصحي.
وطالب بتنظيم حملة مضادة للتدخين وتفعيل قوانين الصحة العامة، والاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة، للحماية من وباء التبغ الذي غزا المجتمع، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات على المدخنين في المنشآت ووسائل المواصلات، ورفع الضرائب على التبغ ومشتقاته، لافتا إلى أنه إذا لم توضع خطة لتقليل آثار التدخين على المجتمع، فإننا سندفع ثمنا باهظا جراء التدخين.
ووفقا للقانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم (11) لسنة 2017، فإن المادة 63 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 200 دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص، بتدخين أي من منتجات التبغ في المكان وعدم الإعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع السجائر بالمفرد، ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.
ويعاقب أيضا بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص أو السماح بذلك.
وقال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) د. مهند النسور: إن تقرير منظمة الصحة بخصوص ترتيب الأردن وحصولها على المرتبة الأولى في تعاطي التبغ في المنطقة العربية، أمر يبعث على القلق ويدق من جديد ناقوس الخطر بشأن هذه الآفة المستشرية في مجتمعنا.
وأضاف النسور، إن هذا الأمر يبعث على الشعور بحجم المشكلة وعظمها، واللافت للنظر هنا، إن مشكلة تعاطي التبغ أصبحت مزمنة، ويجري تناولها ومناقشتها في أكثر من مناسبة بجدية، لكن النتيجة دائما واحدة، وهو الزيادة المضطردة في إعداد المدخنين بين جميع فئات المجتمع ومن الجنسين.
وعزا النسور ارتفاع معدلات تعاطي التبغ لعدة أسباب، أهمها عدم التطبيق الفعلي للقوانين الناظمة لضبط التدخين، أكان هذا بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وقوانين فرض الضرائب على منتجات التدخين وآليات البيع والشراء؟ بالإضافة إلى عدم ضبط ومراقبة المنتجات الحديثة التي تروج للتدخين، وكأنه سلوك مجتمعي بات مقبولا ومتعارفا عليه.
ولفت إلى أن هناك نقصا في برامج التوعية، خصوصا لدى فئات الشباب وطلبة المدارس، مشيرا إلى أن هذه البرامج ينقصها المنهجية وديمومة الانجاز، ما يؤدي لتكرار البرامج نفسها غالبا، والرسائل التوعوية نفسها التي باتت مكررة وغير مجدية.
وأكد النسور، إن المشكلة وطنية بامتياز، والتغاضي عنها يزيد من صعوبة حلها مستقبلا، ويعمل على تضخيمها وزيادة مضاعفاتها على المواطن والاقتصاد والفاتورة العلاجية، لذا بات الأمر يحتاج لرؤية وطنية مدروسة وملزمة لتطبيق القوانين والأنظمة قبل فوات الأوان.

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