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كتلة هوائية دافئة قليلاً تؤثر على المملكة حتى الإثنين

1/17/2024 11:49:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن تحليلات الخرائط والنماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تشير الى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الدفء قليلا ما يرفع الحرارة خلال الأيام المقبلة لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 الى 7 درجات مئوية.
وأضاف آل خطاب، في بيانٍ صحفي، إنه يتوقع بمشيئة الله أن تسجل العاصمة عمان خلال الفترة ما بين يوم غد الخميس الى الاثنين المقبل درجة حرارة عظمى تصل ما بين 19- 20 درجة مئوية بينما يتوقع أن تسجل العقبة ما بين 25 الى 28 درجة مئوية.
وبين أن درجات الحرارك ستعاود بالانخفاض يوم الثلاثاء المقبل لتعود مرة أخرى الأجواء الباردة حيث يتم حاليا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.
ونبه آل خطاب المواطنين بعدم الالتفات الى أي نشرات تصدر هنا أو هناك قد تؤدي الى إرباكهم، علما بأن الأرصاد الجوية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وبإمكان المواطنين الاستفسار عن حالة الطقس في أي وقت طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية أو عن طريق الموقع الرسمي لادارة الأرصاد الجوية وصفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك والانستجرام واليوتيوب" فيما يتم تزويد المواطنين بالمعلومة الدقيقة التي لا تحمل التهويل أو المبالغة. -(بترا)

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