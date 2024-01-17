رئيس وزراء ماليزيا:“إسرائيل ترتكب مذبحة وحشية ضد الفلسطينيين



وقال إبراهيم في بيان على منصة "إكس" إن "الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعلياً في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية" في فلسطين.



مشيراً إلى أن الاحتلال "قتل (أكثر من) 24٫100 روح بريئة منذ 7 أكتوبر (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعماله الدنيئة والإبادة الجماعية".



كما أضاف المسؤول الماليزي: "هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يُظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني".





تحركات في ماليزيا ضد الاحتلال

يذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.



وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي "رداً على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين".



وفي بيانه الأخير، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بتقديم جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية، مؤكداً دعم بلاده "الكامل" لتلك الخطوة.

وقال إن "ماليزيا تؤكد بقوة موقفها الداعم كلياً لعمل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لمعارضة الاستبداد ودعم العدالة".



وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.



وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 24 ألفاً و285 شهيدا و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. -عربي بوست