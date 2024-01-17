الكويت: صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوماً أميرياً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد صباح السالم.
ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، تضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً بينهم سيدة واحدة هي الدكتورة نورة محمد المشعان، التي حملت حقيبة الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، فيما تم تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.
وقضى المرسوم الذي حمل رقم 1 لسنة 2024 أن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويتم العمل به من تاريخ صدوره.
ومع صدور مرسوم اليوم، تكون مسيرة الحياة السياسية في الكويت شهدت 45 حكومة على مدار نحو 62 عاماً، كان اولها في عهد الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح عام 1962.
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