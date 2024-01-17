الكويت: صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة



ووفقاً لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، تضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً بينهم سيدة واحدة هي الدكتورة نورة محمد المشعان، التي حملت حقيبة الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، فيما تم تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة.



وقضى المرسوم الذي حمل رقم 1 لسنة 2024 أن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويتم العمل به من تاريخ صدوره.



ومع صدور مرسوم اليوم، تكون مسيرة الحياة السياسية في الكويت شهدت 45 حكومة على مدار نحو 62 عاماً، كان اولها في عهد الأمير الراحل عبدالله السالم الصباح عام 1962.