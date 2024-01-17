إذاعة الاحتلال الرسمية: جنود إسرائيليون رفضوا المشاركة في القتال

إذاعة الاحتلال الرسمية: جنود إسرائيليون رفضوا المشاركة في القتال
التاريخ
1/17/2024 11:49:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت الإذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.
وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.
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