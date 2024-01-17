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إذاعة الاحتلال الرسمية: جنود إسرائيليون رفضوا المشاركة في القتال

1/17/2024 11:49:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت الإذاعة الاحتلال الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.


وأضافت الإذاعة أن الجنود الرافضين للمشاركة في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيرة على مستوى التدريب.

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