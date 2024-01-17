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واشنطن تعيد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

1/17/2024 11:49:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن تعيد إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية.


وقال سوليفان إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.


وأوضح أن "التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، أن "التصنيف الأمريكي لن يثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للفلسطينيين، وما قمنا به في البحر الأحمر هو نوع من الضغط لوقف الحرب على غزة."

وأضاف أن : "لا خطوط إمداد إيرانية إلى اليمن ما يتردد بشأن ذلك غير صحيح."

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