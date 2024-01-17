واشنطن تعيد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن تعيد إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية.
وقال سوليفان إنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.
وأوضح أن "التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني".
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، أن "التصنيف الأمريكي لن يثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للفلسطينيين، وما قمنا به في البحر الأحمر هو نوع من الضغط لوقف الحرب على غزة."
وأضاف أن : "لا خطوط إمداد إيرانية إلى اليمن ما يتردد بشأن ذلك غير صحيح."
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