القسام: قصفنا من جنوب لبنان الجليل الغربي بـ20 صاروخا
التاريخ
1/17/2024 11:49:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت
كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء،
"قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا، ردا على
المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
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