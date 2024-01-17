قبيل الانفجار في الضفة

بقلم: أسرة التحرير

رسالة جهاز الأمن لا تقبل التأويل: إسرائيل ملزمة بالتخفيف عن الوضع الاقتصادي المحتدم في الضفة. كما أن الأميركيين أيضا يرفعون لإسرائيل رسالة مشابهة. فلأجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية في الضفة، على إسرائيل أن تسمح بدخول، محدود ومراقب جدا، للعمال، حتى في ذروة الحرب، بالضبط مثلما تسمح الآن بدخول محدود ومراقب للعمال الفلسطينيين الى المستوطنات. كما أن على الحكومة أن تحول كل أموال الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية دون اقتطاع القسم الذي يحول منه الى غزة.

عملية الطعن والدهس في رعنانا قبل يومين التي قتلت فيها امرأة ابنة 79 وأصيب 17 مواطنا آخرين، هي إشارة خطيرة لموجة عنف. لا ينبغي أن يستخلص منها أنه محظور إدخال العمال، وذلك لأن الحديث يدور عن ماكثين غير قانونيين كانوا عمليا ممنوعي الدخول الى إسرائيل لاعتبارات أمنية.

إن الاشتعال الأمني في الضفة وفتح جبهة إضافية في الحرب هما خطر من الواجب منعه. لشدة الرعب، فإن الحكومة تشعل إوار هذه الحرب من خلال خنق اقتصادي، تصريحات استفزازية تجاه السلطة الفلسطينية، تشبيهات عديمة المسؤولية بينها وبين حماس وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين للتسلح ودحر مزيد من الفلسطينيين الى خارج أراضيهم في الضفة.

كل هذا في الوقت الذي يتواصل فيه التنسيق الأمني من السلطة مع إسرائيل، بما في ذلك اعتقال نشطاء حماس والجهاد الإسلامي. نتنياهو وحكومته يفهمان جيدا معنى وقف التنسيق الأمني ومع ذلك يفضلان المخاطرة السائبة في الوقت الذي تقاتل فيه قوات الجيش في غزة وتحمي حدود الشمال. محظور السماح لمتطرفي المستوطنين في الحكومة أن يملوا السياسة ويدهوروا إسرائيل الى انتفاضة ثالثة. على الحكومة أن تحرر الضفة من الخناق الاقتصادي عليها، أن تلجم المستوطنين وتحمي التعاون مع السلطة.

يدور الحديث عن خطوات ضرورية لكنها أيضا لا تكفي وحدها. فقد قال وزير الدفاع يوآف غالنت، الأسبوع الحالي "إن نهاية المعركة العسكرية يجب أن تكون جزءا من فعل سياسي. التفكير السياسي هو الذي يقود الفعل العسكري، وانعدام القرار السياسي من شأنه أن يمس بتقدم العملية العسكرية". أقوال صحيحة أيضا بالنسبة للضفة الغربية. دولة إسرائيل تحتاج لأن تقرر ما الذي تعتزم فعله في المناطق المحتلة. في المدى البعيد لن يكفي تحسين الاقتصاد وتحرير الأموال للسلطة لأجل منع العمليات. على إسرائيل أن تعترف بالواقع: حل سياسي فقط يمكنه أن يحل المشكلة القومية. لكن لهذا الغرض، فإن إسرائيل ملزمة بالتخلص من نتنياهو، الذي فشل فشلا ذريعا في هذه الساحة أيضا.