وماذا بعد الحرب

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: اورلي ازولاي

لقد سبق أن جربنا كل شيء: قتلناهم، قصفناهم، جوعناهم، فرضنا حصارا على غزة، أصبحنا أسياد البلاد في الضفة. وهم ذبحونا، فجرونا، خطفونا بوحشية لا مثيل لها، سلبوا منا الروح. ولم يعد مهما من بدأ ومن الذكي ومن المحق، حين يكون الدم يغلي، والهوة تفغر فاها، الغريزة الأولية هي رفع قبضة أكبر، نصب فخ أكثر ذكاء، سفك دم أكثر منهم بعد أن نكون سفكنا من دمنا. لنا توجد روح وشرف، ولهم أيضا يوجد قلب، ذكريات وتاريخ. عبر مسارات الدمار وجداول الدم في غزة تعلمنا ما هي حدود القوة.

ويوجد فقط شيء واحد لم نجربه حقا: أن نسير في الاتجاه المعاكس. أن نرسم خريطة، أن ندع الشمس تشرق. وفي هذه الحالة: مهم أكثر من أي شيء آخر أن نعيد المخطوفين الى الديار. ليس في تابوت يغطيه العلم أو بعد أن يكونوا لفظوا أنفاسهم في نفق. تفككنا سيكون إذا لم نعيدهم. وحتى لو كان هذا سببا لوقف الحرب التي سارت بنا حتى الآن ونحن معذبون في الطريق الى اللامكان.

الحروب لا تحسم النزاعات. فهي تأتي للضغط على الطرف الآخر كي يصل الى تسوية سياسية تحل الخلاف، تقدم جوابا للتطلعات والمخاوف، للإرادات والأحلام. هنا وهناك كانت محاولات، مثل اتفاق أوسلو: كان محقا اسحق رابين حين قال بأنه لا يمكن العيش على الحراب، وسار شوطا طويلا كي يوقع على اتفاق مع رجال فتح. أخطأ إسحق رابين حين لم يقم في اللحظة ذاتها، في أيلول (سبتمبر) 1973 بخطوة أخرى نحو دولة فلسطينية الى جانبنا. لو لم يقتل لكان يمكن الافتراض أنه كان سينهي المهمة.

أخطأ نتنياهو عندما ضغط على ترامب لكسر الأواني حيال إيران وللخروج من الاتفاق النووي. الاتفاق إياه لم يكن كامل الأوصاف لكنه أعطى جوابا: إيران أوفت بكل التعهدات، وبدأت بتسريع البرنامج النووي فقط بعد أن كسر ترامب بتشجيع من نتنياهو وأعطاها على طبق من الذهب المبرر لمواصلة تسريع أجهزة الطرد المركزي. الاتفاق إياه، الذي وقع في 2015 كان يفترض أن يفتح مسارات دبلوماسية حيال إيران. كان يمكننا أن نقتل برقة مخزونات الكراهية والشر.

الحقيقة المرة هي أن إسرائيل لا يمكنها أن تخوض حربا بلا رعاية: بلا إرساليات بايدن العسكرية ما كان يمكن لإسرائيل أن تصمد ثلاثة أشهر من القتال. بايدن عرض على نتنياهو طلبا لطرح أفق سياسي يؤدي الى حل الدولتين، الوحيد الممكن لأجل وقف رقصة الدم وروائح الموت. أما نتنياهو فطير الرئيس الأميركي باحتقار، وكانت طرقة هاتف، ولأسابيع لم يتحدثا.

الآن، تأخذ نافذة الفرص بالانغلاق: بايدن يرى في نتنياهو زعيما ناكرا للجميل يقود دولته الى الكارثة، وذلك فقط كي يخدم نزعة بقائه السياسي. هو قلق على إسرائيل ويريد أن يخرجها من الوحل وأن يحافظ أيضا على المصلحة الأميركية في عدم الانجرار الى حرب شاملة. هذا هو الوقت لقبول التحدي الأميركي: يحتمل في الولاية التالية ألا يكون بايدن يجلس في البيت الأبيض. ترامب يصعد كالبالون. فقد فاز، أول من أمس، في الانتخابات المبكرة في ايوا. ويبدو أنه في طريقه الى الانتصار ليكون مرشح الجمهوريين. صرح أنه يكره الخاسرين وهكذا وصفنا في ذروة المعارك في غزة. كما أنه ضد تمويل الحرب.

احتماله في أن ينتصر على بايدن في هذه اللحظة ليس سيئا على الإطلاق، وعندها الويل لأميركا وللعالم ولنا. وعليه، فهذه هي الساعة. الآن. نتنياهو ما يزال يمكنه أن يترك خلفه إرثا بدم أكثر، وأعمدة دخان وشقاق بين الإخوة.