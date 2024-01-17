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مشتريات عسكرية بمليارات الدولارات

1/17/2024 11:49:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم من: يوآف ليمور

كدرس من الحرب، وفي أعقاب التهديدات الحالية والمستقبلية على إسرائيل، سينمو سلاح الجو بشكل دراماتيكي، وفي هذه الأيام يعمل منذ الآن على خطة جديدة هدفها التسلح بطائرات ومروحيات متطورة وبمخزون من الذخيرة الجوية أيضا.
حسب الخطة المقترحة، ستشتري إسرائيل في سلسلة صفقات بقيمة تقدر بعشرات مليارات الدولارات أربعة أسراب أخرى من طائرات قتالية متطورة وسربين من مروحيات قتالية. كما تفحص أيضا إمكانية التزود بطائرات شحن وقود أخرى. وإلى جانب ذلك، ستزداد دراماتيكيا كمية الذخيرة التي ستوضع تحت تصرف الجيش وستسرع سياقات إنتاج الذخيرة في إسرائيل، وذلك لزيادة الاستقلالية الإسرائيلية في المجال.
اثنان من الأسراب الجديدة سيكونان من طائرات F35 ("أدير") سينضمان الى سربي أدير اللذين سبق لسلاح الجو أن اشتراهما. سربان آخران سيكونان من طائرات F15 الحديثة (F15IA) التي ستنتج خصيصا لسلاح الجو الإسرائيلي. أما التزود بأسراب أخرى (كل واحد منها يضم 25 طائرة) فهو نتيجة مباشرة للحرب، لكن أيضا للفهم بأن لإسرائيل حاجة لقوة جوية أكبر وأكثر فتكا يمكنها أن تتصدى بنجاح للتهديدات في ساحة قريبة وبعيدة.
في سلاح الجو قرروا مشتريات موازية لنوعين من الطائرات بسبب قدراتها المختلفة من ناحية المدى، وزن الحمل ومزايا التملص. وتتمثل الرغبة أيضا في الامتناع عن الاعتماد على مورد وحيد، ومحاولة تقليص أزمنة الإنتاج والتسلح أيضا.
سياقات شراء السربين القتاليين (واحد من كل نوع) بدأت قبل الحرب، وهي توجد في مراحل تنفيذ مختلفة ومن المتوقع لها قريبا أن تصل الى إقرار نهائي في اللجنة الوزارية للتسلح. كما أن هذه السياق يتطلب إقرارات مختلفة في الولايات المتحدة وكذا اتفاقات مع شركات الإنتاج (لوكهايد مارتن وبوينغ).
التقدير هو أن صفقة F35 الأولى ستقر في الأيام القريبة المقبلة، بينما صفقة F15 الأولى ستقر أثناء ربع السنة الحالية.
سيستغرق التسلح ذاته وقتا أطول. طائرات F35 ستصل في السنوات الخمس المقبلة، بينما طائرات F15 الأولى ستصل مع نهاية العقد. هاتان الصفقتان ستمولان في إطار اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية القائم.
بالتوازي بدأت دراسة للتزود بسربين قتالين آخرين سيتم تمويلهما من اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية التالي (الاتفاق الحالي ينتهي في 2028).
في إسرائيل يفترضون لهذا الغرض فرضيات عمل عدة؛ أولاها أن مثل هذا الاتفاق سيوقع بالفعل وسيكون مداه مشابها، على الأقل، للاتفاق الحالي، الذي يبلغ 3.8 مليار دولار في السنة. ومع أنه تبقت أربع سنوات أخرى حتى نهاية الاتفاق الحالي، ستحاول إسرائيل العمل منذ الآن على اتفاق مستقبلي، بل وربما توسيع مداه لأجل الاستعانة بالإدارة الودية الحالية في واشنطن وبتأييدها الظاهر لاحتياجات إسرائيل الحربية.
وعلى فرض أن كل صفقات المشتريات هذه ستقر، ستقوم المنظومة القتالية لسلاح الجو ابتداء من العقد المقبل على أساس ثلاثة أنواع من الطائرات: 100 طائرة F16I ("سوفا") التي تطير منذ الآن في سلاح الجو؛ 100 طائرة F35 ("أدير") من ضمنها سربان تم شراؤهما منذ الآن وسربان آخران سيتم شراؤهما؛ وثلاثة أسراب F15 (اثنان من النوع الجديد وكذا سرب راعم F15I الذي يخدم في سلاح الجو منذ 25 سنة). استكمال التسلح سيتيح إخراج طائرات F15 وF16 القديمة عن الخدمة.
وإلى ذلك، بالتوازي مع مشتريات الطائرات القتالية، يتم التخطيط أيضا للتسلح بسربين من مروحيات قتالية من نوع أباتشي متطورة. حتى قبل الحرب خطط سلاح الجو لإغلاق سرب الأباتشي القديم ("باتان") والبقاء مع سرب واحد فقط من نوع أباتشي متطور ("شراف").
التأخير في إعطاء جواب لهجمة حماس في الساعات الأولى من الحرب والاستخدام المتواتر لمساعدة برية قريبة من القوات في أثنائها، أوضح بأنه مطلوب منظومة مروحيات قتالية أكبر. ولهذا فقد تقرر الشروع في إجراءات فورية لشراء سرب أباتشي ولاحقا سرب آخر أيضا.
هذه الصفقات لم يتم بعد إجمالها أو إقرارها، لكن في إسرائيل يأملون بأنه سيكون ممكنا عمل هذا في جدول زمني قصير وتسريع إجراءات التسلح، وذلك ضمن أمور أخرى استنادا الى حقيقة أن هذه المروحيات تنتج بشكل منتظم للجيش الأميركي.
كما أن المسؤولين في البلاد يعملون أيضا على تقصير سياقات التوريد لسنتين على الأقل لاثنتين من طائرات شحن الوقود التي تم شراؤها. كما يفحص سلاح الجو إمكانية شراء أربع طائرات شحن وقود أخرى يتم استيعابها في سرب جديد يقام في قاعدة سلاح الجو في نبطيم.
الى جانب التسلح بالطائرات والمروحيات الجديدة، تقرر أيضا الزيادة الكبيرة لمخزون الذخيرة الجوية لدى سلاح الجو. ولأجل تحقيق هذا يجري سياقان متوازيان: تسريع المشتريات في الولايات المتحدة وتسريع المشتريات في إسرائيل -بما في ذلك فتح خطوط إنتاج جديدة للذخيرة الثقيلة في مصانع شركات البيت الذي ستزيد جدا إنتاج الذخيرة للجيش البري مع التشديد على قوات المدرعات والمدفعية.
القرارات الجديدة التي اتخذت أثناء الحرب جاءت لزيادة الاستقلالية الإسرائيلية في مجال الذخيرة، لكنها لن تقلص التعلق الإسرائيلي في منصات السلاح الأميركية. وللجهات السياسية المختلفة التي تكثر من المناكفة للإدارة الأميركية نوصي أن تأخذ بالحسبان أنه في العقد والنصف القريبين ستكون إسرائيل ما تزال مكبلة بالمساعدة الأميركية دون أن يكون لها بديل.

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