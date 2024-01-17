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الرهان على حياة المخطوفين

1/17/2024 11:49:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: رونين بيرغمان

دولة إسرائيل، جهازها الأمني، الجيش، الموساد، الشاباك، وزارة الدفاع ومحيط رئيس الوزراء؛ كلهم بثقة ذاتية عالية مثل من يدخل الى ساحة القمار ويبدأ باللعب. هكذا شبه، أول من أمس، أحد أكثر المطلعين على بواطن الحرب الأخيرة الوضعية الحالية.
هو يعرف جيدا المعلومات الحساسة، التخطيطات العملياتية للقوات، لأجل تحقيق واحد على الأقل من أهداف الحملة -قتل السنوار أو تحرير المخطوفين. لكن هذا لم يتحقق حتى الآن ودولة إسرائيل تقف أمام ماكينة الحرب وتواصل اللعب رغم أنها تخسر المرة تلو الأخرى. وهي تواصل العمل بالضبط ذاته على أمل أن تأتي اللحظة وينقلب الحظ فيكون الفوز الأكبر. 103 أيام وبهمس فقط يتحدثون في الجيش وفي الاستخبارات عن إمكانية أنه حصل في أكثر من مرة ما كان الجميع يخافونه كل الوقت -أن يقتل المخطوفون في ظروف ترتبط مباشرة بالمناورة البرية التي يفترض أن تنقذهم.
من المهم أن نقول ما هو واضح. لا يهم كيف يموت إسرائيلي ما لدى حماس، فمن اللحظة التي اختطف فيها يكون المذنب في موته هي حماس وفقط حماس وهي التي جلبته الى هذا الوضع وهي المسؤولة الحصرية عن كل مس به.
لكن في نهاية الأمر، فإن مخطوفا ما قتل هو مخطوف قتل، وإذا ما مات في سياق الحملة -سواء سقط عليه البيت أم اختنق في نفق قصف أم قتلته حماس في أطر حملة إنقاذ له أو شخصه الجيش كمقاوم فقتله رغم أنه يحمل علما أبيض، فإنهم لأول مرة يتحدثون الآن بهمس عن الإمكانية، عن الحاجة لإعادة التفكير في كل موضوع في أنه ربما ليس هناك احتمال حقا للوصول الى الفوز الأكبر في ماكينة القمار هذه ومواصلة اللعب فيها هي كضرب الرأس في الحائط، غير أنه في هذا الواقع لا يدور الحديث فقط عن مال يمكن أن نخسره، بل عن بشر يجتازون عذابات مضنية بل ومن شأنهم أن يدفعوا الثمن بحياتهم.
سرعان ما تبين بأن احتمال الإنقاذ بالقوة طفيف جدا، في ضوء الاستعدادات المتشددة من جانب حماس لكل إمكانية محاولة إنقاذ كهذه، والأوامر التي يبدو أنها صدرت لمن يحتجز الرهائن أنهم إذا شكوا للحظة بمحاولة إنقاذ، فإن أول ما سيفعلوه هو قتل المخطوفين، دون حساب، دون تفكير في إمكانية التفاوض.
موضوع المخطوفين لم يكن في البداية في رأس سلم أولويات المقبلة. كما أنه لم يندرج كهدف من أهداف الحرب. في 16 تشرين الأول (أكتوبر) فقط، بعد ضغط جماهيري شديد وانتظام أهالي المخطوفين، أضاف كابينت الحرب سرا موضوع المخطوفين كهدف ثان للحرب. وبعد وقت قصير من ذلك، بدأ أيضا الحديث عن أن الخطوة البرية ستساعد في تحريرهم. أما عمليا فيحتمل أن يكون حصل العكس -فاستخدام هذه الذريعة أتاح إطالة مدى المناورة.
لكن لا يمكن أن نقول إن مجرد التفكير بممارسة الضغط العسكري عديم المنطق، وأساسا إذا لم يكن يأخذ بالحسبان ما يعرفه -كم نفقا وكم عميقا وكم طويلا وكم متطورا، وكم صعبا تدميره يوجد لحماس. 157 نفقا تحت خانيونس وحدها، حسب ما نشرته "نيويورك تايمز" أول من أمس.
المناورة خلقت بالفعل لدى حماس أزمة في ثلاثة مجالات -القتال الشديد في الشمال لدى حماس هناك، حاجة السنوار لجمع كميات أكبر من الوقود والغذاء مما اعتقد بداية، وضائقة المدنيين، التي تزعجه أقل لكنها تمس أيضا بمصلحة حماس.
المشكلة هي أنه حتى لو لم تتوقف المعركة وواصل غالنت خطوة عسكرية تتضمن احتلال جزء على الأقل من القطاع، فإن أحدا لا يمكنه أن يضمن بأن تنتهي في غضون وقت قصير في ظل تحقيق الأهداف. عمليا يقول الجيش إنه سيستغرقه سنتين حتى يكمل هذه الخطوة، وذلك دون أن يشرح على الإطلاق ماذا سيحصل للمخطوفين في هذا الوقت. هدفان متعارضان الواحد مع الآخر.
لأجل ألا يكون الهدفان متعارضين، تعمل إسرائيل بأن تقع معجزة فتنجح في أن تجسر بين الهدفين وتطول ابتكارا يسمح لها بكشف وتشكيك الشبكة المعقدة الهائلة للأنفاق، فتصل الى السنوار دون أن يصاب المخطوفون بأذى، فيضطر السنوار تحت الضغط لأن يوقع على صفقة يمكن لإسرائيل أن تهضمها وتسمح لها أيضا بأن تقتله في إطار ذلك دون أن يتمكن من الضغط على الزر الذي يطير الجميع الى السماء.

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