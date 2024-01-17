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أصبح مسموحا الخروج إلى الشوارع

1/17/2024 11:49:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: تسفي برئيل

136 مخطوفا مدفونون وهم أحياء، بعضهم ماتوا في أنفاق حماس في غزة. 522 جنديا قتلوا، من بينهم 188 قتلوا منذ بداية العملية البرية. 2541 أصيبوا، من بينهم 388 بإصابة بالغة و675 بإصابة متوسطة. كثيرون منهم سيكونون معاقين طوال حياتهم، وكثيرون أيضا سيعانون من ظواهر ما بعد الصدمة. ولكن الأساس الذي يوجد في هذا الميزان الدموي هو أننا في وضع ممتاز مقارنة مع العدو، الذي تكبد أكثر من 24 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.
أي محاسب محافظ كان سيقترح علينا التوقف هنا بما أننا في خانة الربح. أي رجل بنك كان سيطلب في هذه المرحلة خطة تشغيل تعرض التنبؤ المتوقع لأرباح إضافية وإمكانية تحقيقها وجدول زمني حقيقي لتطبيقها. الجمهور في إسرائيل، الذي لا يعد محاسبا أو رجل بنك، منح الحكومة شيكا مفتوحا مبنيا على وعود وآمال وأوهام وقليل من الخداع وكثير من التلاعب. المشكلة هي أن هذا الزبون معروف بأنه كذاب. أي وعد من وعوده لم يصمد في الامتحان حتى الآن، وأصبح من الواضح أنه يوجد عميقا في حالة الإفلاس.
حماس لم يتم تدميرها والمخطوفون لم يعودوا؛ التقطيع المنهجي الذي قام به لم يثمر بعد صفقة جديدة؛ لا توجد أي خطة لليوم التالي، وغير معروف متى وهل يستطيع المخلون العودة الى بيوتهم؛ تهديد توسيع الحرب في الشمال لم تتم إزالته؛ علاقة رئيس الحكومة مع الرئيس الأميركي، الملاك المخلص الذي ما يزال يغطي الدولة بجناحه، وصلت الى حضيض غير مسبوق؛ الدولة متهمة في المحكمة الدولية؛ وهو متهم بمخالفات جنائية يترأس عصابة لا يعنيها أمر المخطوفين والقتلى أو من تم إخلاؤهم. ولكن الزبون مرة أخرى يطالب بالقليل من الدين الإضافي، بضعة أسابيع أو أشهر وبالتأكيد سيقوم بتسديد الدين. ولكن أي اعتماد آخر يعطيه الجمهور للحكومة هنا يتوقع أن ينتهي بحسرة مدوية.
الخطة الوحيدة التي تعرضها الحكومة هي الاستمرار في الحرب وتوقع الخير. أسسها تعتمد على نظرية الحي، أي أن "ما لم ينجح بالقوة سينجح بمزيد من القوة"، وعلى الخدعة التي تعد بـ"إسرائيل لن تسيطر في غزة"، بل ستبقى فيها "طالما اقتضى الأمر ذلك". الحديث لا يدور عن خطة، بل عن تصور نجح في إسقاط الكثير من الطيبين في المصيدة. ولأن الجمهور في معظمه ما يزال يصدق بأنه في نهاية المطاف ستكون مكاسب، فإنه من غير الممكن أنه بعد الثمن الباهظ جدا الذي قمنا بدفعه لن نحصل على أي مقابل أو أي تعزية صغيرة.
يبدو أن المواطنين الوحيدين العقلانيين هم خائبو الأمل والذين أصابتهم الكارثة ويتجمعون في ميدان المخطوفين. لقد أدركوا بأن هذه الحكومة لم تفعل كل ما في استطاعتها من أجل إعادة أعزائهم الى البيوت. مظاهراتهم التي تفطر القلب وجهودهم البائسة لإقناع الحكومة بأن تفعل كل ما في استطاعتها لإعادتهم، حتى بثمن وقف إطلاق النار، هي مظاهر الاحتجاج الذي الجمهور مستعد لتحملها في الوقت الحالي، الذي فيه الجميع الملتزمون بـ"معا"، لأنهم يعتبرون عائلات ثكلى ولا أحد يحاسبها. ولكن "معا" هي السور المحصن الذي يحمي هذه الحكومة الظالمة، لأنه مبني على الشريعة الكاذبة والمشوهة التي تقول بأنه لا يجب استبدال رئيس الحكومة أو التظاهر ضد الحكومة في زمن الحرب. السخرية هي أنه حتى من يدعون الى عزل رئيس الحكومة، الآن وفي زمن الحرب، يأمل بأن يأتي شخص آخر ويقوم بإخراج حبة الكستناء من النار. ربما يستقيل بني غانتس وغادي ايزنكوت، وربما يتم العثور على أي منشق في صفوف الليكود، شريطة ألا نخرج الى الشوارع ونحطم مقولة الـ"معا سننتصر" في الوقت الذي فيه الجنود يُقتلون في غزة.
لكن إسقاط الحكومة ليس الرديف لوقف الحرب، والاحتجاج الواسع ضدهم لا يعد انتصارا لحماس أو مسا باحتمالية إعادة المخطوفين. الـ103 من الحرب التي حظيت فيها الحكومة بالدعم الواسع، كشفت خواء هذه الادعاءات. الجمهور في إسرائيل مضطر الآن الى رسم خريطة طريق لمستقبله في ظل عدم وجود مسار آخر، عن طريق الخروج الى الشارع.

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