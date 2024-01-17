Thursday, 18 January 2024 10:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاولة توازن.. ما التحديات الأميركية للتعامل مع الحوثيين؟

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يصف مراقبون السياسة الأميركية تجاه اليمن، وبالتحديد تجاه الحوثيين، بـ"المترددة"، فملف الأزمة الذي وضع لسنوات على الجانب من طاولة أولويات واشنطن، فتحته إدارة جو بايدن مرتين في غضون 4 سنوات.
وفتحت الإدارة الأميركية الملف في الأول لسحب ورقة تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب، وذلك في شباط(فبراير) من العام 2021، وها هي تفتحه مرة أخرى للعدول عن القرار، الذي يبدو أنها أدركت تبعاته.
ومرت 4 سنوات عن قرار، وصفه مراقبون وقتها، بأنه عربون من واشنطن لطهران، يمهد لعقد صفقة كبرى جديدة مع إيران، ترتبط بملفها النووي والتهدئة في اليمن وملفات إقليمية أخرى.
لكن العدوان على غزة واتساعه في المنطقة غير من التوجهات الأميركية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن تستعد لتسمية جماعة الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية عالمية.
ويقول خبراء ومحللون إن الدعم الإيراني واصل تدفقه نحو الحوثيين، ومكنهم من صناعة صواريخ محلية، بعيدا عن أعين ومسمع الاستخبارات الأميركية، التي أصبحت وفق تقارير أميركية، لا تمتلك معلومات دقيقة عن تحركات المتمردين ومواقعهم، وكان تركيزها في اليمن ينصب على متابعة تحركات القاعدة.
وتلك واحدة من سلسلة إخفاقات الإدارات الأميركية المتعاقبة، أشار إليها "المجلس الأطلسي"، من بينها تجاهل خطر الحوثيين ورفض دعم جهود التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة الساحلية من قبضة المتمردين، التي تحول ميناؤها إلى نقطة مركزية في عمليات استهداف السفن.
وتحاول الولايات المتحدة تحقيق التوازن بين الموقفين الدفاعي والهجومي عبر مهمة حارس الازدهار لحماية الملاحة الدولية.
وتنتهج الإدارة الأميركية ضربات محدودة على الحوثيين، وصفت بالتأديبية، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع.
وتتجنب أميركا مواجهة مباشرة مع إيران، وكذلك تتجنب الانخراط في صراع قابل للتوسع.
وتاتي التحديات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي قد يؤثر على شعبية بايدن المتراجعة أصلا، حسب عدة استطلاعات للرأي.-(وكالات)

MENAFN17012024000072011014ID1107735721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث