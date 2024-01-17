Thursday, 18 January 2024 10:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أزمة إنسانية غير مسبوقة.. الاحتلال يستخدم المجاعة لضرب غزة

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواجه سكان غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يشكلون 80 % من جميع الأشخاص الذين يعانون من المجاعة على مستوى العالم، في ظل استمرار الهجمات والحصار الصهيوني على القطاع، بحسب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويشير الخبراء إلى أن أهل غزة اليوم يواجهون تحديات جسيمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمياه النظيفة، مما يعزز خطر المجاعة، وتواجه النساء الحوامل نقصا في التغذية والرعاية الصحية، مما يعرض حياتهن للخطر.
ومع تزايد الخطر على الصحة يتعرض 335 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر كبير من سوء التغذية، مما يزيد التحديات التي تواجه جيلا كاملا بفعل خطر التقزم.
ويحدث التقزم نتيجة عدم حصول الأطفال الصغار على التغذية الكافية، مما يؤدي إلى تأخر النمو وإعاقات جسدية وعقلية لا يمكن تصحيحها، وهذا يهدد قدرة جيل كامل على التعلم.
الحصار على القطاع
ومنذ 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 شدد الاحتلال حصاره على غزة، مما أدى إلى حرمان 2.2 مليون فلسطيني من الحصول على الماء والغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الطبية.
ويأتي هذا في سياق الحصار المستمر منذ 17 عاما قبل هذه الحرب، إذ يعاني نحو نصف سكان غزة من نقص في الأمن الغذائي، ويعتمد أكثر من 80 % منهم على المساعدات الإنسانية.
وفي حين يتم توزيع المساعدات في المحافظات الجنوبية إلا أنه منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي لم تصل إلا 21 % فقط من إجمالي المساعدات إلى شمال وادي غزة، ويشعر الخبراء بالقلق حيال الوضع في شمال غزة، إذ يواجه السكان نقصا طويل الأمد في الغذاء وتقييدات حادة في الوصول إلى الموارد الأساسية.
أما في الجنوب فيواجه العديد من الأفراد ظروفا صعبة حيث يعيشون في ملاجئ غير ملائمة أو في مناطق تفتقر إلى المرافق الأساسية، مما يزيد تدهور الوضع الإنساني.
ويشدد الخبراء على أن هذا الوضع غير مسبوق، إذ يتسبب الحصار الصهيوني في معاناة من الجوع بشكل سريع وكامل.
وأضافوا أن الاحتلال يدمر البنية التحتية الزراعية وتمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية والبحر مستخدمة الغذاء سلاحا للضغط على الشعب الفلسطيني.
وأظهرت البيانات في التقارير الأخيرة أن القوات الصهيونية جرفت ما يقارب
22 % من الأراضي الزراعية في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وتتضمن هذه المساحة البساتين والدفيئات الزراعية والأراضي الزراعية شمال القطاع، كما دمر الاحتلال ما يقارب 70 % من أسطول الصيد في غزة.
وعلى الرغم من توفير بعض المساعدات الإنسانية فإن السكان ما يزالون يعانون من نقص حاد في الغذاء والوقود الضروري للطهي، مع إغلاق معظم المخابز بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق، بالإضافة إلى الأضرار الهيكلية.
الحيوانات تتضور من الجوع
وتعاني الماشية في غزة أيضا من الجوع، ولا يمكن بذلك أن تكون مصدرا للغذاء.
وفي الوقت ذاته، انخفضت إمكانية الوصول إلى المياه النقية، فيما انهار القطاع الصحي بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بالمستشفيات، مما تتسبب في انتشار الأمراض المعدية بصورة كبيرة.
أما بالنسبة للمنازل فقد دمر الاحتلال أكثر من 60 % من منازل الفلسطينيين في غزة، وتعرض بعضها للتدمير الشامل، مما جعل المنطقة غير صالحة للسكن.
وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نحو 85 % من سكان غزة (ما يعادل 1.9 مليون شخص) هم نازحون داخليا بسبب الحرب، ويشمل ذلك العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح مرارا، إذ يتنقلون مع عائلاتهم باستمرار بحثا عن الأمان.
وحذر الخبراء من خطر الإبادة الجماعية مرات عدة، مذكرين جميع الحكومات بأن عليها واجب منع الإبادة الجماعية.
وأكدوا أن الاحتلال لا يقتل الفلسطينيين المدنيين فقط من خلال قصفه العشوائي الذي يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، ولكنها أيضا يفرض بشكل متعمد معدلات مرتفعة من المرض وسوء التغذية لفترات طويلة، بالإضافة إلى خلق حالات جفاف ومجاعة من خلال تدمير البنية التحتية المدنية.
ودعا الخبراء إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورا دون أي عائق لمنع وقوع لمجاعة.
وأشاروا إلى أن قلقهم من الإبادة الجماعية لا ينحصر فقط في القصف المتواصل على غزة، بل يمتد أيضا إلى المعاناة البطيئة والموت الناجم عن الاحتلال طويل الأمد والحصار والتدمير المدني الحالي.
وأوضح الخبراء أن تحقيق السلام والأمان والاستقرار لكل من الفلسطينيين والصهاينة يتطلب تنفيذ تقرير المصير الفلسطيني، ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال.-(وكالات)

MENAFN17012024000072011014ID1107735720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث