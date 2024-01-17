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في غزة والضفة.. مجازر الاحتلال لا تنتهي

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يعم الغضب الفلسطيني العارم أنحاء الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء التسعة الذين ارتقّوا بعدوان الاحتلال، في تصاعد خطير يُنذّر بانفجار الأوضاع التي يؤججها عنف المستوطنين، بالتزامن مع تعمّد تفجير مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها بقطاع غزة لجعله غير قابل للمعيشة تمهيدا لتنفيذ المخطط الصهيوني بتهجير سكانه، أو على الأقل التخلص من جزئهم الأكبر، بوصفه "حلما" مؤجلا.
ورغم "اتفاق الأدوية" بين حركة "حماس" وحكومة الحرب عبر الوسيط القطري؛ إلا أن الاحتلال واصل جرائمه في كل من الضفة وغزة، فارتقى 9 شهداء فلسطينيين في قصف بمسيرتين صهيونيتين على مخيم بلاطة بنابلس وطولكرم، تزامناً مع شن الغارات الجوية والمدفعية العنيفة ضد مختلف أنحاء القطاع مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وتدمير المزيد من شرايين الحياة المتهالكة.
وارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و 350 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وما يزال مئات الضحايا المدنيين تحت ركام الأبنية المُدمرة وفي الطرقات بدون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف الجوي الكثيف للاحتلال، فيما تمكنت من انتشال جثامين 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف الاحتلال لمنازل في "حي الدرج" بمدينة غزة.
ونسفت قوات الاحتلال 12 مربعا سكنيا كاملا في أحياء بوسط وشرق خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع ارتقاء 19 شهيداً جراء سلسلة غارات جوية كثيفة ضد منزلين بالمدينة، أسوة باستهداف منزل في رفح أسفر عن ارتقاء اربعة شهداء بينهم شهيدتان طفلتان وعدد من الاصابات.
في حين جرت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، مع استمرار القصف المدفعي العنيف، مما أدى لاستشهاد عشرات الشهداء وإصابة آخرين بجروح بليغة.
ويواصل الاحتلال قطع كافة أشكال الاتصالات عن قطاع غزة الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم السادس على التوالي، مما يعني ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية بحق الفلسطينيين بعيدا عن نظر العالم،
وفي الأثناء؛ قال القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن اتفاق نقل الأدوية للاسرى الإسرائيليين بوساطة قطرية وفرنسا ينص على أنه مقابل كل علبة دواء سيتم نقل ألف علبة دواء للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أبو مرزوق على حسابه "إكس"، أنه تم الاتفاق على عدم قيام جيش الاحتلال بتفتيش شحنات الأدوية الواردة، وهو الأمر الذي أكد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بعدم تفتيش الشحنة، بشكل غير عادي ولأول مرة منذ العدوان.
وأوضح أبو مرزوق أن "فرنسا طلبت توريد الأدوية إلى غزة لكن الحركة رفضت لعدم ثقتها بها، بسبب موقفها الداعم للاحتلال والوقوف ضد "تطلعات الشعب الفلسطيني"، فتم الطلب من قطر توريد الأدوية للثقة بها، وقد وافقوا بذلك.
وقال إن الاتفاق ينص على زيادة ادخال الغذاء والمساعدات للقطاع، فيما سيوفر الصليب الأحمر الأدوية في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء القطاع، موضحاً بأن "حماس" هي من "حددت الكمية والوسيط وآلية التوزيع وإيصال الدواء إلى شمال غزة رغم الحظر والرفض الإسرائيلي منذ 100 يوم".
ودخل اتفاق نقل الأدوية للاسرى الصهاينة وقطاع غزة حيز التنفيذ أمس، حيث هبطت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية القطرية تحمل أدوية ومساعدات في مطار العريش بشمال سيناء، ومن المنتظر أن تصل أيضاً طائرة قطرية أخرى إلى العريش، حيث سيتم، بموجب الاتفاق، نقل المساعدات من سيناء إلى غزة.
وبحسب الإعلان القطري، فقد تم الاتفاق على إدخال الأدوية وشاحنات المساعدات إلى سكان غزة مقابل تسليم الأدوية للأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة.
وفي الأثناء؛ عم الغضب الفلسطيني العارم بالضفة الغربية حدادا على استشهاد 5 شبان فلسطينيين في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمركبة قرب مخيم بلاطة، شرق نابلس، فيما يزعم الاحتلال باغتيال الفلسطيني عبدالله أبو شلال، الذي كان ملاحقا لسنوات، من خلال قصف المركبة التي كانوا يستقلونها قرب المخيم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق مخيمي بلاطة وعسكر، مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل ودمرت شوارع، وسط مواجهات واطلاق مكثف للنار باتجاه الفلسطينيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استشهاد 4 فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم طولكرم، وهم: أحمد طارق فرج (18 عاماً)، ووليد ابراهيم غانم، وأحمد معين مهداوي (36 عاماً)، وأحمد موسى مطلق بدو، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية، بالتزامن مع فرض حصار محكم حوله، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة تجاههم مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن مسلسل جرائم القتل اليومية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، هو حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلة سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وإرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقا، لأن هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد.
وتابع: أن السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني لن تنجح في إركاع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، لأن السياسات العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وحمل أبو ردينة، الإدارة الأميركية مسؤولية تصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني وتبعاته، جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح لجرائم الاحتلال والدفاع عنه، داعيا الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الشامل والمجازر البشعة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، إذ ستبقى المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل ينهي الاحتلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

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