ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من الآن.وذكر البيان أنه خلال مدة الثلاثين يوما قبل نفاذ القرار "ستجري الحكومة الأميركية تواصلا واسع النطاق مع الأطراف المعنية، ومقدمي المساعدات، والشركاء المهمين لتسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الضرورية في اليمن".وهكذا اتخذت الإدارة الأميركية هذا القرار، وبالتالي تراجعت عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن في بداية فترة رئاسته بحذف الحوثيين من القائمة بسبب مخاوف من الإضرار بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.ويحول إدراج جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلا عن عقوبات أخرى.ولكن ما الفرق بين تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية؟

يعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية. وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأميركيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم.



توضيح أميركي

وذكر مسؤول أميركي أن الهدف من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو "القضاء على تمويلهم وتسليحهم"، مشيرا إلى أن هجماتهم على القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن "تعريف حرفي للإرهاب".

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تريد أن يجبر هذا التصنيف الحوثيين على الابتعاد عن إيران.

وشدد مسؤولو الخارجية الأميركية على أن "الهدف النهائي للعقوبات إقناع الحوثيين بوقف التصعيد وإحداث تغيير إيجابي في سلوكهم. وأكدوا أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم فيمكننا النظر في حذف التصنيف. وسنستمر في مراقبة الوضع وتقييم أفعال الجماعة لتحديد موقفنا في المستقبل".

رد حوثي

وصف عبد الملك العجري، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن، القرار بأنه "ابتزاز أميركي غير مشروع" ليس له قيمة، مشيرا إلى أن بلاده لن تخضع لمثل هذا الابتزاز.

ومضى العجري قائلا "واقعيا سيكون هذا التصنيف تحصيل حاصل، لأن اليمن يعاني حصارا اقتصاديا منذ تسع سنوات، والسويفت (نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) في اليمن محاصر، وتم نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء، وهناك صعوبة موجودة بالفعل في عمليات نقل الأموال، أي أن الموضوع سيكون فرض عقوبات داخل عقوبات ولن يضيف جديدا".

وأضاف أن "بعض المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ستتأثر من هذا القرار، أي أنه لن يكون موجها لجماعة أنصار الله، لأنه لا توجد للجماعة مؤسسات مالية ولا تحويلات مصرفية ولا أرصدة في الخارج، وبالتالي لن تتأثر الجماعة بشيء".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين في وقت سابق من الشهر الحالي بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ووافق مجلس الأمن الدولي في مطلع هذا الشهر على قرار يدعو الحوثيين إلى "وقف هجماتهم" في البحر الأحمر، بأغلبية 11 عضوا مع امتناع أربع دول عن التصويت، منها روسيا والصين.

