سفن تعلن عدم صلاتها بإسرائيل تفاديا لهجمات الحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) لندن- بدأت سفن شحن بعبور البحر الأحمر معلنة أنها ليست على صلة بإسرائيل في محاولة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية نقلا عن بيانات لنظام التعريف الآلي (AIS)، وهو نظام تتبع بحري يستخدم لتعزيز كفاءة وسلامة الملاحة وإدارة حركة السفن، إن بعض السفن قامت بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها عند دخولها المنطقة، في محاولة لتجنب التعرف عليها من قبل الحوثيين.
وأشار النظام، إلى أن تسع سفن على الأقل تقترب أو تعبر البحر الأحمر، أعادت كتابة وجهاتها، فيما أعلنت سفينتان على الأقل في المنطقة أنهما تابعتان لروسيا. -(بترا)
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