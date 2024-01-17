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سفن تعلن عدم صلاتها بإسرائيل تفاديا لهجمات الحوثيين

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن- بدأت سفن شحن بعبور البحر الأحمر معلنة أنها ليست على صلة بإسرائيل في محاولة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية نقلا عن بيانات لنظام التعريف الآلي (AIS)، وهو نظام تتبع بحري يستخدم لتعزيز كفاءة وسلامة الملاحة وإدارة حركة السفن، إن بعض السفن قامت بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها عند دخولها المنطقة، في محاولة لتجنب التعرف عليها من قبل الحوثيين.
وأشار النظام، إلى أن تسع سفن على الأقل تقترب أو تعبر البحر الأحمر، أعادت كتابة وجهاتها، فيما أعلنت سفينتان على الأقل في المنطقة أنهما تابعتان لروسيا. -(بترا)

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