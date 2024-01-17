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إعلام عبري: والدة أسير إسرائيلي تتهم الجيش بقتل ابنها بغاز سام

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "الجيش الإسرائيلي، فشل من تأكيد سبب وفاة الأسيرين الإسرائيليين القتيلتين في غزة، رون شيرمان ونيك بايزر"، حسبما أكد الجيش في بيان له الأربعاء.
ووفق صحيفة /جروزاليم بوست/ الإسرائيلية، فقد "وصل ممثلون عن الجيش الإسرائيلي إلى عائلات الجنديين الأسيرين الرقيب. رون شيرمان والعريف. نيك بيزر، لإبلاغهم بالنتائج المتعلقة بظروف وفاتهم في أسر حماس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء".
وانتشل الجيش الإسرائيلي جثتيهما من نفق تابع "للقسام" في جباليا في 14 ديسمبر 2023.
وبالقرب من مكان جثتيهما، كان جيش الاحتلال هاجم نفقا "استشهد فيه قائد الفرقة الشمالية للقسام أحمد الغندور".
وأظهر التحقيق أنه "في وقت الهجوم، لم يكن الجيش الإسرائيلي على علم بوجود اسري إسرائيليين في المنطقة"، كما أن "القوات التي عثرت على جثتي الأسيرين أثناء عمليات التفتيش في النفق لم تكن لديها معلومات مسبقة عن وجودهما".
ونشرت والدة رون شيرمان منشورا مساء الثلاثاء، اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بقتل ابنها عن طريق الخطأ.
ووفقا للأم، قام "الجيش الإسرائيلي بملء النفق الذي كان محتجزا فيه بالغاز، مما أدى إلى وفاة ابنها مسموما". مضيفة: "حاول رون استنشاق الهواء لكنه لم يستنشق سوى سم الجيش الإسرائيلي".
وادعت الأم أنها “وجدت أن لديه أيضًا عدة أصابع مهروسة، على ما يبدو بسبب محاولاته اليائسة للخروج من قبر السم الذي دفنه الجيش الإسرائيلي فيه عندما حاول استنشاق الهواء، لكنه لم يستنشق سوى سم الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "لا مستقبل لهذا البلد إذا كان هذا ما فعلوه به بعد أن تخلوا عنه في ذلك السبت. ماذا كان القرار لو كان ابن بيبي هناك في النفق أو حفيد غالانت؟ أو ابن هيرتزي هاليفي؟ هل كانوا سيتسممون أيضاً بقنابل الغاز؟”
وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن تقرير التشريح يظهر عدم العثور على أي علامات إصابة أو طلقات نارية على جسدي الأسيرين، وبالتالي فإنهما لم يقتلا نتيجة إصابة مباشرة خلال الهجوم.
وتابع البيان: "نظرا لحالة الجثث لا يمكن تحديد سبب الوفاة، وفي هذه المرحلة لا يمكن استبعاد أو تأكيد أنهم قتلوا نتيجة اختناق أو تسمم".
وأشار إلى أنه "تم أخذ العينات لإجراء المزيد من اختبارات السمية، والتي قد تكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.

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