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غالبيتهم من الأطفال والنساء.. 19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل مأهول في رفح

1/17/2024 11:49:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتقى فجر الأربعاء 19 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لارتقاء 16 شهيدا على الأقل.


واستشهد مساء أمس الأربعاء، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعا سكنيا جديدًا وسط المدينة.
وفي رفح، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.
وقصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأظهر مقطع فيديو جانبا من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في مخيم البريج، عقب انسحابها الجزئي من المخيم.
وفي دير البلح، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شارع "أبو حسني".
وفي وقت سابق، استشهد وجرح عشرات المواطنين في قصف طيران الاحتلال لمنازل في شارع النفق بمدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منازل تعود لعائلات الشرافي وشمعة والحرازين في شارع النفق، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.
كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال القطاع.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

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