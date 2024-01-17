هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

MENAFN - Alghad Newspaper) جون رينتول* - (إندبندنت عربية) 2024/1/14

جاء وزير الخارجية البريطاني إلى مجلس العموم لرفض الإجابة عن الأسئلة -تماماً مثلما فعل في مجلس اللوردات. لكن ديفيد كاميرون اعترف بأنه "قلق" بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في غزة.

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كان أداء اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، متقناً في شهادته التي أدلى بها أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إلا أنه كان مراوغاً في إجاباته. فعندما سُئِل عما إذا كان قد تلقى مشورة قانونية بشأن انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي في غزة، قال إنه "لا يريد الإجابة عن هذا السؤال".

إذن، هذا ما يعنيه رئيس الوزراء سوناك عندما يقول إن الوزراء الأعضاء في مجلس اللوردات سيخضعون للمساءلة من قِبل مجلس العموم، شأنهم في ذلك شأن الوزراء أعضاء مجلس العموم. وهم يستطيعون القدوم إلى لجنة استماع ليرفضوا الإجابة عن الأسئلة أيضًا كما لو كانوا يرفضون الإجابة عن الأسئلة في مجلس العموم.

وكان الترقب قد ارتفع بشأن مثول اللورد كاميرون أمام لجنة الشؤون الخارجية، وليس فقط لأنه من النادر أن يحضر إليها وزير من مجلس اللوردات، حيث كانت هذه هي الفرصة الأولى التي أتيحت للنواب لاستجوابه منذ تعيينه في تشرين الثاني (نوفمبر) في رئاسة وزارة الخارجية، ولكن أيضاً لأن جلسته السابقة التي كانت مقررة قبل عيد الميلاد كان قد جرى تأجيلها لحضوره جنازة أمير الكويت.

يبدو أن ظنون مُهاجِمي كاميرون في لجنة الشؤون الخارجية قد خابت في العثور على نقطة ضعف في الدفاع المثالي لرئيس الوزراء الأسبق.

عندما سأله دان كاردين من حزب "العمال"، عن احتمالات هزيمة "حماس" من خلال التدخل العسكري، أعاد اللورد كاميرون صياغة السؤال وأجاب بنسخته الخاصة، قائلاً: "هل يمكنك هزيمة أيديولوجية من خلال التدخل المسلح؟ لا".

وأشار كاميرون إلى أن بإمكان "حماس" أن تنهي الحرب في أي لحظة إذا قامت بإلقاء سلاحها، وهو أمر صحيح من الناحية الواقعية، إلا أنه لا يقدم حلاً عملياً لما يجري. كما خاض كاميرون أيضاً نقاشاً مطولاً مع أليسيا كيرنز، رئيسة اللجنة من حزب "المحافظين"، المعروفة بمهاراتها الاستعراضية، حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال.

كان اللورد كاميرون متردداً في الاعتراف بإسرائيل كقوة احتلال، مشيراً إلى انسحاب قواتها من غزة في العام 2005. لكن السير فيليب بارتون، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، والذي كان جالساً إلى جانبه، أشار إلى أن غزة والضفة الغربية ما تزالان تعتبران أراضي فلسطينية محتلة. وقد دفع هذا التدخل كاميرون إلى الإقرار بأن إسرائيل قد تتحمل مسؤوليات قانونية معينة، على الرغم من أنه حدد ذلك بالقول: "لكنني لست محامياً".

بعد ذلك انضمت كيرنز إلى بريندان أوهارا، النائب عن "الحزب الوطني الأسكتلندي"، في التضييق على وزير الخارجية. وسأل أوهارا اللورد كاميرون عما إذا كان قد رأى أي دليل على انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وقد تردد كاميرون في الرد: "لا أريد- لا أريد..."، ليقاطع أوهارا جملته: "أجب عن السؤال".

بدا هذا ذكياً جداً، سوى أن اللورد كاميرون، بعد استجواب مستمر من كيرنز، أنهى أخيراً الجملة بنفسه: "لا أريد الإجابة عن هذا السؤال". وبالطبع لا يريد ذلك؛ فهو أعلى مسؤول دبلوماسي في البلاد ولا يمكنه أن يتهم الحلفاء بارتكاب جرائم حرب. وسوف تخسر المملكة المتحدة لو فعلت ذلك أي نفوذ متواضع لها على الحكومة الإسرائيلية.

طوال النقاش، حافظ اللورد كاميرون على نهج حذر في ردوده. وأعرب عن تحفظاته بشأن استخدام مصطلحات قوية مثل "الإبادة الجماعية" بشكل عرضي، واختلف مع مبادرة جنوب أفريقيا التي تمثلت في رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على هذه الأسس. ومع ذلك، فقد أقر بوجود العديد من القضايا المعقدة والدقيقة في القانون الدولي والتي تقع بين طرفي الإبادة الجماعية والتبرئة الكاملة.

اعترف اللورد كاميرون بأنه "قلق" بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي، لكنه لم يرغب في الإجابة عن السؤال لأنه -وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي بدا فيها تحت الضغط- لم يتمكن من التأكد مما ورد في جميع الأوراق التي وُضِعَت على مكتبه. وكان الأمر كما لو أن في ذلك إشارة ضمنية إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الأوراق تقول إن قوات الدفاع الإسرائيلية قد تكون عُرضةً للمحاكمة أمام بعض المحاكم.

مع اختتام جلسة اللجنة حول إسرائيل وغزة بعد ما يقرب من الساعة، تحول اللورد كاميرون إلى مناقشة قضايا عالمية أخرى مثل أوكرانيا والصين، مستخدماً لغة أكثر قبولاً وأقل إثارة للجدل.

كان هذا الحدث مثالاً للمساءلة البرلمانية. ولكن، لطالما كان كاميرون بارعاً في التعامل مع مثل هذه المواقف، وبالتالي لا يمكن قول أن كاميرون قد وُضع تحت الاختبار، بعد.



*جون تندال رينتول John Rentoul:‏‏ من مواليد 25 أيلول (سبتمبر) 1958)‏‏، معلق سياسي ‏و‏صحفي بريطاني. أصبح كبير المعلقين السياسيين ‏‏لصحيفة الإندبندنت في العام‏‏ 2004.‏