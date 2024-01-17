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شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

1/17/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة توني كارون* - (الغارديان) 2023/1/10
الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تطالب بإدانة إسرائيل بالإبادة الجماعية هي دعوة مناسبة لتأكيد حق شعب مضطهد في تقرير مصيره.
ثمة طيف ما يزال يطارد إسرائيل منذ فترة طويلة: شبح جنوب أفريقيا. وعلى وجه التحديد، يخشى القادة الإسرائيليون من أن عالَمًا يعترف باضطهادهم للفلسطينيين كنظام فصل عنصري ربما يتحرك ليفرض على إسرائيل العزلة الدولية نفسها التي ساعدت على إنهاء نظام حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا. ومع ذلك، لم يتوقع سوى عدد قليل من القادة الإسرائيليين أن يأتي هذا الزخم في شكل دعوى قضائية تثيرها جنوب أفريقيا في لاهاي وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وتُظهِر عمليات التصويت الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن معظم المجتمع الدولي مرعوب من وحشية إسرائيل في غزة، ومع ذلك يبدو أنه غير قادر على التحرك. ويبدو الأمر كما لو أن إسرائيل محمية بامتياز أميركي غير معلن، لكنه مقبول بشكل عام، لتحديد شروط أي تدخلات دولية في الشرق الأوسط. والواقع أن ما يجعل تصرفات جنوب أفريقيا أكثر إثارة للإعجاب هو حقيقة أنك عندما تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإنك تتهم فعلياً الجهة التي تسلحها وتمكنها دبلوماسيا -الولايات المتحدة- بالتواطؤ في ارتكاب جريمة كل الجرائم.
وإذن، لماذا اتخذت جنوب أفريقيا هذه الخطوة الجريئة؟
كان الرئيس الراحل نيلسون مانديلا قد تحمل، نيابة عن شعبه، العبء الأخلاقي عندما أعلن في العام 1997 أن "حريتنا لا تكتمل من دون حرية الفلسطينيين". وكان "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية حليفاً وثيقاً ساعدها بنشاط في عملها لتحرير نفسها من إهانة وقمع نظام الفصل العنصري. ومع تحرر جنوب أفريقيا، من خلال نضالها الخاص وبدعم دولي، بحلول أوائل التسعينيات، اعتقد مانديلا أن الوقت قد حان لتأمين حقوق الفلسطينيين وغيرهم من الذين يناضلون من أجل تقرير المصير.
بدأت العلاقة في الستينيات عندما كان "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" جزءًا من "حركة عدم الانحياز" و"مؤتمر القارات الثلاث" الأكثر راديكالية الذي التزم بمساعدة حركات التحرر التي ما تزال تناضل من أجل الاستقلال. وقد عملت جنوب أفريقيا ضمن شبكة من الحركات الثورية في البلدان النامية، بعضها أصبح في السلطة الآن، والبعض الآخر ما يزال يناضل من أجل التحرر. وتراوَح حلفاؤها من أنجولا وموزمبيق المحررتين حديثًا إلى كوبا والجزائر وإثيوبيا وفيتنام وغيرها. لكن الفلسطينيين، الذين هم النجوم التي بلا دولة في سماء الثورة تلك، احتلوا دائمًا مكانة خاصة في قلوب أولئك الذين ناضلوا من أجل التحرير في جنوب أفريقيا. والسبب ببساطة هو أن كلا الصراعين واجها أنظمة استعمارية استيطانية عنيفة تعمل في تحالف وثيق مع بعضها بعضا.
وحتى عندما كنت مراهقا صهيونيا يساريا في جنوب أفريقيا -قبل أن تنهار أوهام تلك الهوية تحت وطأة سخافتها المطبقة، ووجدت طريقي إلى "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"- جعلتني ميولي المناهضة للفصل العنصري أشعر بعدم الارتياح بشكل خاص لأن إسرائيل كانت أقرب حليف لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وقد شعر كثيرون منا بالفزع في العام 1976 عندما استضافت إسرائيل رئيس وزراء جنوب أفريقيا، جون فورستر، وهو النازي المعلن الذي كان قد سُجن خلال الحرب العالمية الثانية بسبب عمله في منظمة تخريبية شبه عسكرية مرتبطة بجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لهتلر. بل وأكثر من ذلك في وقت لاحق، عندما تبين أن إسرائيل كانت تتفاوض على صفقات أسلحة مع جنوب أفريقيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الأخيرة، بل وتعاونت معها في تطوير الأسلحة النووية.
وتفاقم قلقي بعد عامين عندما أخبرني أحد معارفي كيف حصل على وظيفة رفيعة أثناء خدمته العسكرية في جنوب أفريقيا. وقد أوصلته طلاقته في اللغتين، العبرية والأفريكانية، بفضل تعليمه في المدرسة النهارية اليهودية، إلى منصب مترجم للضباط الإسرائيليين المنتدبين بهدوء للعمل مع قوات دفاع جنوب إفريقيا.
في وقت مبكر هو العام 1978، أخبرني الصهاينة المتحمسون الذين هاجروا من جنوب أفريقيا إلى كيبوتس "هابونيم" أن الاحتلال الدائم للضفة الغربية وقطاع غزة يعني نظام فصل عنصري تحكم فيه إسرائيل ملايين الفلسطينيين المحرومين من حقوق المواطنة.
لم يكن من الصعب إذن رؤية العلاقة بين النضالات المتماثلة والمتوازية ضد الفصل العنصري، والأمل في إنهاء الاستعمار، الذي من شأنه، كما وعد إيمي سيزير، أن يحرر إنسانية كل من المستعمَر والمستعمِر، في مجتمع جديد من الانتماء. كان "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" يكافح من أجل استبدال نظام الفصل العنصري بدولة جديدة تضمن الأمن والكرامة والحرية والمساواة لجميع الذين يعيشون فيها. وقد أيدنا النضال من أجل استبدال الفصل العنصري الإسرائيلي بنظام جديد يضمن هذه الأشياء لجميع الذين يعيشون في المنطقة بين النهر والبحر.
لكنّ سياسة عدم الانحياز في العالم الثالث التي نضجنا خلال وجودها انطفأت إلى حد كبير بانهيار جدار برلين بدءاً من العام 1989، وبداية الأحادية القطبية النيوليبرالية في الولايات المتحدة. وكانت هذه هي الحقبة التي ادعت فيها الولايات المتحدة ملكيتها الحصرية بلا منازع للملف الإسرائيلي الفلسطيني في المجتمع الدولي، وهو ما أدى إلى إجهاض أي محاولة للسعي إلى امتثال إسرائيل للقانون الدولي باعتبار ذلك "غير مفيد" لـ"حل الدولتين" الوهمي. ومن هنا جاءت أصول ثلاثة عقود من الاحتلال العنصري التوسعي للغاية وواسع النطاق، والإفلات الوقح من العقاب الذي يدعم انفجار جرائم الحرب الحالي التي ترتكبها إسرائيل.
يمكن لإسرائيل أن تعتمد على الدعم الأميركي غير المشروط لإجرامها المنهجي. وهي تشعر بالارتياح في أن تحذو حذو معلمها الأميركي الذي تحدى القانون الدولي بشكل صارخ في "حربه على الإرهاب" وغزو العراق.
وإذن، ربما يعكس تضامن جنوب أفريقيا في هذه المرحلة، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، تراجع قدرة واشنطن أيضًا على فرض هيمنتها أحادية القطب. وبذلك تكون قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية نداء واضحاً لبقية العالم بأن التضامن القائم على القيم أصبح خياراً متاحاً مرة أخرى، وأن قدوم نظام عالمي مختلف هو شيء ممكن.

‏*توني كارون‏‏ Tony Karon: صحفي مولود في جنوب أفريقيا وناشط سابق مناهض ‏‏للفصل العنصري‏‏. أصبح منتجا تنفيذيا أول على الإنترنت ‏‏لقناة "الجزيرة أميركا"‏‏ في العام 2013. شغل سابقا منصب كبير المحررين في موقع "تايم. كوم". أصله من ‏‏كيب تاون‏‏، جنوب إفريقيا، وانتقل إلى ‏‏مدينة نيويورك في العام‏‏ 1993.‏ درس في ‏‏جامعة كيب تاون‏‏، وفي ثمانينيات القرن العشرين، كان ناشطا بارزًا مناهضًا للفصل العنصري في الحركة الطلابية. انضم إلى ‏‏"مجلة تايم" في العام‏‏ 1997، وكان محررًا أول لما يقرب من 20 عامًا، حيث قدم تعليقات على الشؤون العالمية. وكان قد عمل سابقا كناشط في حزب "‏‏المؤتمر الوطني الأفريقي‏‏" المحظور في جنوب أفريقيا. في نيسان (أبريل) 2013، تم تعيينه كمنتج تنفيذي أول عبر الإنترنت لقناة الفيديو الرقمية الجديدة لقناة ‏‏الجزيرة‏‏ الرقمية بالكامل +‏‏AJ‏‏.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The ghost of apartheid has come back to haunt Israel and give hope to Palestinians

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