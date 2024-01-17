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إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

1/17/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة مارك تشامبيون*‏ - (بلومبيرغ) 12/1/2024
‏كان الرد الأميركي-البريطاني على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أمرًا لا مفر منه، ولكن، يظل من غير المرجح أن يحقق أهداف الولايات المتحدة.‏

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‏ثمة وجهتا نظر على الأقل يمكن للمرء أن يتبناهما بشأن قرار الولايات المتحدة، الذي انضمت إليه بريطانيا، بضرب أهداف للحوثيين في اليمن في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي. وعلى الرغم من أنهما نظرتان متناقضتان تمامًا، فإن كلاً منهما يمكن أن تكون صحيحة.
الأولى هي أن هذا العمل كان حتميا لا مفر منه. وسواء كان ذلك من الناحية السياسية، أو للاحتفاظ بموقف ردع موثوق ضد المزيد من الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها، فإن عدم القيام بأي شيء لم يكن ببساطة خيارًا للرئيس جو بايدن. أما وجهة النظر الثانية، والتي كانت بلا شك السبب الذي جعله مترددًا في البداية، فهي أن هناك احتمالاً ضئيلاً للنجاح وخطر تصعيد قابلا للقياس.‏
إذا كانت الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة هي استعادة التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، ومنع الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة من إشعال حريق إقليمي، وإحباط الجهود الإيرانية لوقف‏‏ ‏‏تطبيع إسرائيل في شرق أوسط جديد أكثر استقرارًا وازدهارًا، فيغلب أن تؤدي النار والكبريت التي اشتعلت صباح الجمعة إلى نتائج عكسية.‏
‏في الواقع، لا يسع المرء إلا أن يشعر بأن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ترقص على نغمة كتبتها لها ميليشيا متمردة في شبه دولة فاشلة ليس لديها الكثير لتخسره.‏
إن النجاح هنا لا يقاس من حيث تفجير الأشياء. سوف تكون صدمة حقيقية إذا لم يقم الطيارون وطواقم المدافع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعملهم بشكل جيد؛ وربما يكونون هم الأفضل تدريبًا وتجهيزًا في العالم. لكن فرص أن يفقد الحوثيون كل قدراتهم على توجيه الضربات الصاروخية بين عشية وضحاها، والكثير منها متحرك وبالتالي يصعب استهدافه من دون وجود أعداد كبيرة من قوات الحلفاء على الأرض، هي بالتأكيد صفر. لقد نجوا وتمكنوا من البقاء بعد سنوات من القصف الجوي من الطائرات الأميركية المتقدمة التي يقودها طيارون سعوديون وإماراتيون. وإذا تغير أي شيء، فهو أن البحر الأحمر قد يكون في طريقه إلى أن يصبح منطقة حرب.‏
ينطوي هذا الواقع على إمكانية زيادة التأثير على الأسواق العالمية. وعلى الرغم من أن أسعار شحن الحاويات ارتفعت بشكل حاد منذ أن بدأ الحوثيون مضايقاتهم، إلا أنهم لم يستهدفوا ناقلات النفط بعد. ولم تكن أسواق النفط تأثرت كثيرًا حتى يوم الجمعة، عندما ارتفع خام برنت بنسبة 3.5 في المائة ليتجاوز سعره 80 دولارًا للبرميل في لندن لأول مرة هذا العام. وبعد الضربات يوم الجمعة، حذرت الولايات المتحدة جميع السفن التجارية من توخي الحذر لدى التواجد في المنطقة.‏
سوف يكون استدراج النيران من "الشيطان الأكبر"، كما تُعرف أميركا لدى ما يسمى بـ"محور المقاومة" الإيراني، تحت ستار القتال من أجل القضية الفلسطينية، جزءًا من خطة لعبة الحوثيين. وقد تعهد الحوثيون الآن بالرد، معلنين أن جميع مصالح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هي أهداف عادلة، وسيكون من "الغباء"، إذا قالوا كلمتهم، أن يجعلوها موضع شك. والحوثيون مثل "حماس"، سيئون للغاية في الحُكم ولا يتمتعون بالشعبية في وقت السلم. لكن من المتوقع أن ترفع هذه المعركة من مكانتهم في الداخل والخارج.‏
يتميز مركز الأبحاث الأميركي المرتبط بمؤسسة راند بول "أولويات الدفاع" بأنه موثوق مثل ساعة التوقيت في معارضته لاستخدام القوة العسكرية الأميركية في الخارج، لكنَّ هذه كانت إحدى المناسبات التي يحدث أن شكوكه بشأنه كانت صحيحة. وفي بيان له صباح يوم الجمعة، قال بنيامين فريدمان، مدير السياسة في مركز الأبحاث: "بالتأكيد على ادعائهم بأنهم يقاتلون إسرائيل وداعميها الأميركيين دفاعًا عن غزة، قد يرحب قادة الحوثيين في الحقيقة بالغارات الجوية". وبينما يضاعفون الرهان، فإنهم يستدعون المزيد من التصعيد الأميركي. وعلاوة على ذلك، لم يكن التهديد الفعلي الذي يجري التصدي يشكل ذلك المعوق الكبير الذي يشلّ التجارة العالمية. "الحقيقة هي أن هجمات الحوثيين على الشحن لم تكن فعالة بشكل خاص، كما أنها لم تكن قضية اقتصادية كبيرة".
كان من الممكن كثيرًا أن يتغير ذلك الوضع لو سُمح للحوثيين بالاستمرار. لكنك إذا كنت تشك في أن الهدف الرئيسي لإيران ووكلائها هو تأجيج الغضب ضد الولايات المتحدة، فاستمع إلى رد "حزب الله" اللبناني على الإجراء الأميركي. قالت المجموعة التي تتخذ من لبنان مقرًا لها في بيان يوم الجمعة: "يؤكد العدوان الأميركي مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة والمنطقة".
تتطلع‏‏ ‏‏"حماس" وإيران وحلفاؤهما إلى تأجيج مشاعر انعدام الثقة والكراهية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الحد الذي يجعل أي اتصال بهما‏‏ ‏‏يصبح سامًا لدرجة تجعل القادة، من المملكة العربية السعودية إلى مصر يضطرون إلى النأي بأنفسهم عنهما. كان ما يسمى "الشارع العربي" غاضبًا مُسبقًا من إسرائيل، وفضَّل أعمال الحوثيين في البحر الأحمر كدفاع عن السكان الفلسطينيين الذين يعانون في غزة. وسوف يصبح هذا النوع من التقارب الاقتصادي والأمني الذي كان جاريًا بين بعض الدول العربية وإسرائيل قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) مستحيلا سياسيا.
في ‏‏استطلاع للرأي‏‏ شمل 8.000 شخص في 16 دولة عربية، نشره "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" ومقره الدوحة في 10 كانون الثاني (يناير)، اعتبر 36 في المائة تعليق العلاقات أو التطبيع مع إسرائيل إجراءً رئيسيًا للضغط عليها من أجل إنهاء حربها في غزة. ومن بين الخيارات الثمانية الأخرى المعروضة، سجل الخيار التالي الأكثر شعبية -إيصال المساعدات إلى غزة من دون موافقة‏‏ ‏‏إسرائيل-‏‏ ‏‏أقل بكثير من نصف هذا الرقم. في حين عارض ما نسبته 89 في المائة الاعتراف بإسرائيل، ورأت نسبة 97 في المائة أن الولايات المتحدة أو إسرائيل هي التي تشكل التهديد الأمني الأكبر في المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، رأى 7 في المائة فقط أن إيران، المنافس العربي القديم والحالي، هي التهديد الأكبر للاستقرار. لقد حولت الحرب في غزة هذه الأرقام ضد الولايات المتحدة بشكل كبير.‏
ليست السياسة الخارجية منافسَة على الشعبية، لكنَّ القوة الناعمة تشكل أهمية كبيرة، كما أن كراهية الولايات المتحدة وإسرائيل تقيد ما يستطيع القادة العرب أن يقولوه ويفعلوه. ولا يوجد دليل حتى الآن على أن إيران حرضت على هجوم "حماس" (الوحشي) في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لكنها استفادت حتى الآن من الردود الإسرائيلية والأميركية. وبغض النظر عن الحكم الذي يصدر، فإن حقيقة أن إسرائيل -من بين جميع الدول- تحاكم الآن بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي هي انتصار آخر لمعارضي الدولة اليهودية.‏
الرد على كل هذا، بطبيعة الحال، هو أن عدم قيام الولايات المتحدة وحلفائها بعمل عسكري في السابق لم يعمل. لقد أصبح الحوثيون أكثر جرأة في ضرباتهم ضد الشحن الدولي، بما في ذلك السفن البحرية التي أرسلتها الولايات المتحدة وغيرها لحماية ما يقرب من 12 في المائة من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر كل يوم. وعلى الرغم من أن الحوثيين أثبتوا أنهم مرنون وعنيدون بشكل غير عادي كقوة مقاتلة، إلا أنهم ليسوا محصنين ضد الهجوم.‏
‏وكما قال لي سيث جونز، مدير برامج الأمن الدولي والتهديدات العابرة للحدود في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" ومقره واشنطن، قبل ساعات فقط من تنفيذ الضربات الجوية الأميركية: "الطموح هنا ليس وقف هجمات الحوثيين -لست متأكدًا من أن بالإمكان تحقيق ذلك- وإنما إضعاف قدرتهم على تنفيذها ومعاقبتهم عليها".‏
ويتوقع جونز أن يطلق الحوثيون النار على ممرات الشحن مرة أخرى، وأن تستمر الولايات المتحدة في ضرب منصات الإطلاق ومستودعات الصواريخ ردا على ذلك، بهدف فرض تكلفة كافية على قدرات الحوثيين الصاروخية التي قد تؤدي في النهاية إلى تآكل إرادتهم للاستمرار. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يشير هذا لإيران و"حزب الله" بأنه عندما تضع الولايات المتحدة خطوطًا حمراء ضد توسع حرب غزة، فإنها سوف تحميها وتمنع تخطيها. وأنا أتوقع الشيء نفسه، للأفضل أو الأسوأ. وكذلك يفعل أيضًا، من دون شك، الإيرانيون والحوثيون.

‏*مارك تشامبيون‏‏ Marc Champion: كاتب عمود في "بلومبيرغ أوبينيون" يغطي أوروبا وروسيا والشرق الأوسط. كان سابقا مدير مكتب إسطنبول لصحيفة "وول ستريت جورنال".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Iran Wins With US Airstrikes on Houthis in Yemen

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