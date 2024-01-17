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متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟

1/17/2024 11:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبدأ موجة الحر التي تؤثر على الأردن بالتراجع بشكل تدريجي نهار الثلاثاء القادم حيث تتراجع حدة الأجواء الحارة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

والجدير ذكره أن موجة الحر ستشتد خلال ساعات نهار الأحد حيث كانت اليوم قد سجلت ارقاما قياسية حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية بأن العاصمة عمان شهدت درجة حرارة أعلى من الأغوار والعقبة.

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