الطيران الأميركي يشن عدة غارات على اليمن

MENAFN - Alghad Newspaper) ذكرت قناة سي بي أس الأميركية أن الولايات المتحدة شنت عدة غارات على مواقع للحوثيين في اليمن دون تحديد الأماكن التي تم قصفها.

وقال مسؤول أميركي في وقت سابق إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أميركية، تعرضت لهجوم من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن، بعد ساعات من إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وأوضح المسؤول الأميركي للجزيرة أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح في الوقت الحالي عن السلاح المستخدم والأضرار أو الإصابات المحتملة.

وكان مصدر ملاحي يمني قد قال إن قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة في البحر الأحمر.

من جهتها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 66 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، مضيفة في مذكرة استشارية أن الربان أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم بطائرة مسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، كما أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا، حسب الهيئة.

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن واشنطن أعادت إدراج الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية عالمية".

وقال سوليفان إن التصنيف سيسري خلال 30 يوما لمنحنا الوقت لتقليل آثار هذا القرار على الشعب اليمني، وأوضح أنه إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

مسؤولون غربيون: الهجمات على الحوثيين قطعت خطوط الإمداد الرئيسية من إيران إليهم مؤقتا (رويترز)

قطع خطوط الإمداد

في هذه الأثناء نقل موقع بلومبيرغ عن مسؤولين غربيين قولهم إنّ الضربات الأميركية-البريطانية على الحوثيين في اليمن يبدو أنها قطعت خطوط الإمداد الرئيسية من إيران إليهم مؤقتا على الأقل.

كما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وبريطانيين أنّه لم تحصل أيّ محاولة لإرسال شحنات عسكرية إيرانية للحوثيين منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر خطوط الإمداد التي ضربت.

بينما أفاد مسؤول آخر بأنّ الهدف الرئيسي للضربات هو تدمير قدرة الحوثيين على إعادة تخزين الأسلحة بسرعة رغم أنهم يتلقون الأسلحة عبر طرق متعددة بما في ذلك الطرق البرية.

كما نقل الموقع أنّ بعض شركات تأمين السفن بدأت في تجنب تغطية السفن التجارية الأميركية والبريطانية ضد مخاطر الحرب عندما تبحر في جنوب البحر الأحمر.

من جهته، أفاد موقع بوليتيكو أن خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال سفن حربية إلى البحر الأحمر تتجاوز العقبة الإسبانية، ونقل عن دبلوماسيين أن إسبانيا لن تمنع مهمة على هذا المنوال رغم أنها لن تشارك في العملية.

وأضاف الموقع نقلا عن المصادر ذاتها أن دول الاتحاد تريد تحويل الخطة إلى عمل في موعد لا يتجاوز اجتماع وزراء الخارجية في 19 فبراير/شباط القادم، وأشار إلى أن المهمة ستعتمد على المراقبة الحالية التي تقودها فرنسا على النحو الذي اقترحته خدمة الشؤون الخارجية للاتحاد.

واستنادا لوثيقة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أكد بوليتيكو أن المهمة ستحتاج، على الأقل، إلى 3 مدمرات أو فرقاطات مضادة للطائرات للعملية ومن غير الواضح أيّ الدول ستوفرها.

وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حيث ستحتاج بعض حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إشراك برلماناتها في هذه العملية.