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قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية

1/17/2024 11:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة من محوريها الشرقي والغربي وتسير دورياتها في المدينة..
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ودهمت عدة أحياء في البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
كما تسبب الاقتحام في اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المقتحمة تخللها إلقاء القنابل المضيئة في سماء البلدة وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع نحو آليات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة بعدد من الاليات وجنود الاحتلال وتداهم حاليا أحياء فيه.
وقامت قوات الاحتلال بالتحقيق مع المئات من سكان المخيم.

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