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واشنطن بوست: إسرائيل لم تقدم أي دليل على سرقة حماس للمساعدات

1/17/2024 11:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصفت صحيفة Washington Post الأمريكية عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة بأنها صعبة وخطيرة، وقالت في تقرير لها الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، إنه لا شيء يمر دون أن يخضع لتفتيش إسرائيلي، وأكدت أن تل أبيب لم تقدم أي دليل على سرقة حماس للمساعدات المقدمة للمدنيين.
حيث طالبت وكالات الإغاثة إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على عملية توصيل الإمدادات -الصعبة والخطيرة في كثير من الأحيان- إلى الفلسطينيين اليائسين، واصفةً الوضع الإنساني في قطاع غزة بعبارات مشؤومةٍ على نحوٍ متزايد، وتحذّر الأمم المتحدة من أن شبح المجاعة يُخيِّم على غزة.
إسرائيل تعرقل وصول المساعدات
حيث قدَّر برنامج الغذاء العالمي أن 93% من السكان يعانون من الجوع بدرجةٍ تُمثِّل أزمة، كما تتفشى الأمراض سريعاً. في حين تنبّأت منظمة الصحة العالمية بأن عدد القتلى من المرض والجوع في الأشهر المقبلة قد يتجاوز عدد الأشخاص الذين قُتلوا في الحرب على قطاع غزة حتى الآن.


كما تقول وكالات الإغاثة إن العوامل الرئيسية التي تعوق تسليم المساعدات، اللازمة لإنقاذ حياة سكان غزة، تقع بالكامل تحت سيطرة إسرائيل.
حيث تمر المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر بشكلٍ أساسي. ويُدير المسؤولون المصريون والفلسطينيون بوابات المعبر، لكن لا يمكن أن يمر شيء من هناك دون تفتيش من المسؤولين الإسرائيليين. وتصف جماعات الإغاثة تلك العملية بأنها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً.

بعد الفحص المصري الأوّلي، ينقل سائقو الشاحنات المصريون حمولتهم عبر "طريق صحراوي وعر" وصولاً إلى معبر العوجة (نيتسانا) بين مصر وإسرائيل، وهي رحلةٌ تستغرق نحو ساعتين بحسب أمير عبد الله الذي يشرف على قوافل الهلال الأحمر المصري.
ترفض السلطات الإسرائيلية دخول عناصر مثل المشارط الجراحية الخاصة بالولادة، ومعدات تنقية الماء، ومولّدات الكهرباء، وخزانات الأوكسجين، والخيام ذات الأعمدة المعدنية، دون تبرير في بعض الأحيان، بحسب العاملين في مجال الإغاثة.
عند رفض دخول عنصر واحد في الشاحنة، يتعيّن إعادة عملية تفتيش حمولة الشاحنة بالكامل، وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة أسابيع. وتعود الحمولات المقبولة بعد ذلك إلى معبر رفح، حيث يمكن أن يستغرق نقل البضائع إلى الشاحنات الفلسطينية عدة أيام، بحسب تصريح سائقين مصريين لصحيفة Washington Post الأمريكية.
يعزو العاملون في الإغاثة ذلك التأخير إلى قلة المركبات الفلسطينية -التي دمر القصف الإسرائيلي بعضها- كما لا توجد كميات كافية من الوقود للتنقل بحسب شميزا عبد الله، منسقة الطوارئ البارزة لدى "اليونيسف".
لا أدلة على سرقة حماس للمساعدات
فيما قيّدت إسرائيل عمليات تسليم الوقود، زاعمةً أن حماس ستسرقه لإطلاق صواريخها. كما اتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة، دون دليل، بأنها تغض الطرف عن استيلاء حماس على المساعدات على نطاقٍ واسع.
في حين صرّح مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه يناقش أموراً حساسة، قائلاً: "لم تلفت الحكومة الإسرائيلية انتباه الحكومة الأمريكية... إلى أي دليل محدد على سرقة حماس أو تغييرها مسار المساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها. وهذه خلاصة القول".
تقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إن تسعة أشخاص من أصل كل 10 في قطاع غزة، يتناولون أقل من وجبة واحدة في اليوم، بينما يزحف عليهم برد الشتاء.
بينما انتشرت على الشبكات الاجتماعية في الأيام الأخيرة، مقاطع فيديو تظهر حشوداً تندفع نحو شاحنات المساعدات في مدينة غزة، ثم تفر هاربةً مع دوي إطلاق النار.

كما أوضح سكوت أندرسون، نائب مدير مكتب الأونروا في غزة: "يشعر الناس بالجوع وهم يائسون للغاية، ولهذا يجب أن نحصل على حراسة من الشرطة لجميع قوافلنا، مما يقيد مواعيد حركتنا وأعداد المركبات التي يمكننا ضمها إلى القافلة".
حرب نفسية على قطاع غزة
بينما يؤكد مسؤولو الوكالات الإنسانية أن الحرب نفسها تظل أكبر عقبةٍ في طريق تسليم المساعدات. إذ يقولون إن القصف الإسرائيلي ومعارك الشوارع تجعل مهمة توفير الإمدادات للمحتاجين بأمانٍ مهمةً مستحيلة بالنسبة للعاملين.
حيث أفاد العاملون في مجال الإغاثة للصحيفة بأن قنوات تفادي الصراع مع القوات الإسرائيلية لا يُعوّل عليها، وأضافوا أنهم لا يستطيعون ضمان سلامة موظفيهم أو أسرهم.
في حين ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 152 من موظفي الأمم المتحدة قد قُتِلوا داخل قطاع غزة حتى الآن، "في أكبر خسارةٍ في الأرواح طوال تاريخ المنظمة".

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