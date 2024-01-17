إعلام عبري: نتنياهو لم يبلغ المسؤولين الأمنيين باتفاقية نقل الأدوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لم يتم اطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الذي سيتم بموجبه نقل الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.
وبحسب الصحفية التي نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها فإن المسؤولين عرفوا بإمكانية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون فحصها، من خلال تصريح القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق.
ووفقا للصحيفة فإن رئيس الموساد الذي قاد المفاوضات لم يذكر تفاصيل الاتفاق إلا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إليه.
MENAFN17012024000072011014ID1107735704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.