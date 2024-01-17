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ذلك الإصلاح الضروري

1/17/2024 11:48:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك حديث يتسرب – لا أحد يعرف مصدر التسريب- مفاده أن هناك نية تأجيل للانتخابات القادمة.
هذا تسريب له أضراره، والنية إن وجدت – وأشك بوجودها لدى دوائر صنع القرار- فهي مضرة بحق الدولة ومفهوم استقرارها.
التسريب – مجهول المصدر والنوايا- لا يغفل عن ربط نية التأجيل بما يحدث في غزة من ناحية توسع شعبوية التيار الإسلامي الذي يحاول أن يختطف مظلومية غزة ويحولها انتصارا "إسلاميا" له.
الدولة فكرة مؤسسية صلبة لا تخضع للأهواء ولا تحركها المزاجية ولا تثيرها العواطف، وحين قررت الدولة بكل عقلها السياسي وبحسم تاريخي مستحق أن تنظم عملية الإصلاح السياسي والإداري "والاقتصادي" فإن قرار الدولة كان له إرهاصاته التي بنت هذا القرار، وتبعه تداعيات منهجية مدروسة نتفق أو نختلف على تفاصيلها وحيثياتها لكنها في المحصلة حاصل جمع عقل الدولة بكل أطيافها ومؤسساتها ونخبها الموجودة.
هذا الإصلاح بات ملحا أكثر مع تزايد الأزمات، وتهلهل جدران الإسناد المؤسسية القديمة والتقليدية، والتي خلقت ثغرة للمزاجية والهوى في اتخاذ القرارات، مما يعني بالضرورة أن الإصلاح مستحق وواجب وأوله في إنفاذ القرار بالانتخابات التي تم التحضير لها بجهود عامين من التفكير والحوارات الوطنية الشاملة والجادة والجدلية لتنتهي بتعديلات دستورية حسمت الجدل والخلاف، وتشريعات قانونية للانتخاب والأحزاب تؤطر لطريق جديد على الدولة أن تخوضه بلا تردد، وبدون أي انكفاء للخلف.
الأزمات الإقليمية ليست خبرا جديدا في مسيرة الدولة الأردنية، والقضية الفلسطينية كانت دوما مجالا حيويا للدولة الأردنية بحكم الجغرافيا السياسية والتشابكات التاريخية المعقدة.
والحدث الضخم الأخير في غزة ما بعد أحداث السابع من (أكتوبر) لا يجب أن يكون مفاجئا للأردن، فقد كانت التحذيرات الأردنية الرسمية وعلى لسان الملك، رأس الدولة نفسه متكررة وفي كل مكان عن انفجار وشيك ضخم سيحدث ما دامت إسرائيل تعطل فكرة أي حل يعطي الفلسطينيين حقهم القانوني والشرعي في تقرير المصير، والتحذير من توسع النية الاحتلالية وجمود الوضع الراهن منذ سنوات كان دوما إنذارا بانفجار الوضع، إلى أن انفجر فعلا وبشكل غير مسبوق في قطاع غزة، والمسؤولية الحقيقية الجرمية تقع على المزاج السياسي المتطرف الذي يحكم إسرائيل "مجتمعا ودولة"، وآخر التحذيرات الجدية كانت على لسان الملك موجهة للعالم من على منبر الأمم المتحدة قبل ثلاثة أسابيع من أحداث السابع من (أكتوبر)، كانت الدولة " وعقلها السياسي" متحضرين للكارثة الوشيكة ويحذرون العالم منها.
من هنا، فإن الدولة معنية أن تستكمل حساباتها بتحصينات ذاتية قائمة على الإصلاح السياسي والمؤسسي والإداري، لا مهتزة بتردد او توجس من أي نوع تفرضه حسابات شعبوية لا تملك برامج حقيقية لحكم الناس وإدارتهم.
فلتكن الانتخابات كما يجب أن تكون، ولتدشن تلك الانتخابات طريق الإصلاح الطويل الذي يجب أن يبدأ خطواته الأولى بلا تأخير له كلف فادحة من خلال ترحيلها إلى المستقبل.
نخفق في خياراتنا "الانتخابية" أو ننجح لا بأس، المهم أن نتعلم حضور الدولة بكامل أهليتها القانونية والمؤسسية وهذا يتطلب تمرينا تعبويا بالذخيرة السياسية الحية، لنتقدم.

MENAFN17012024000072011014ID1107735702

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