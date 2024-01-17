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ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

1/17/2024 11:48:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تقرير البنك الدولي الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية ألقى الضوء على تحديات متعددة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا في معدلات النمو بنهاية عام 2024، وهو أمر لم يحدث منذ 30 عامًا. فعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يعيش حالياً فترة نسبية من الاستقرار، إلا أن هناك تحذيرات من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتأثيرات المحتملة على النمو الاقتصادي، كما يتوقع أيضًا تباطؤ التجارة العالمية وتحديات مالية تتسارع في بعض الاقتصادات النامية.
التقرير يؤكد أن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتعزيز سياسات المالية العامة. وفي حال عدم حدوث تصحيح رئيسي، يتوقع التقرير فترة من الفرص الضائعة في العقد القادم، مما يؤثر على نمو العديد من الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعاني من الفقر.
لتحقيق تقدم في هذا السياق، يقترح التقرير مسارات واضحة للتحول من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر السياسات المالية العامة. كما يشدد على أهمية مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، ويدعو إلى زيادة هائلة في الاستثمارات من قبل البلدان النامية.
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشير التقرير إلى توقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.5 ٪ في عام 2024، مع استمرار هذا المعدل في العام التالي. ورغم هذا التوقع الإيجابي، يظل هناك تحديات محتملة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامة أفضل.
تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المتوقع والتحديات التي قد تواجه الاقتصادات النامية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأردن من خلال:
1. تداول البضائع والصادرات: إذا كان هناك تباطؤ في التجارة العالمية، سيتأثر الأردن كونه يعتمد على التصدير والواردات بصورة رئيسة، وقد يواجه القطاع الصناعي في الأردن صعوبات في التصدير إذا تراجعت الطلبات الدولية.
2. الاستثمارات الخارجية المباشرة: قد يتأثر تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الأردن بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3. الديون الخارجية: إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للاقتصادات النامية، سيتأثر الأردن بارتفاع تكلفة الديون الخارجية. وهذا سيزيد العبء الإضافي من كلفة الموازنة العامة.
4. القطاع السياحي: إذا كان هناك تراجع في النمو العالمي، فسينعكس ذلك على قطاع السياحة في الأردن. إن التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية عامل مؤثر في قرارات السفر والإنفاق السياحي.
5. سوق العمل: قد يواجه الأردن تحديات في سوق العمل، فمن دون التحرك السريع ستزيد معدلات البطالة إذا ما كان هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي.
لتخفيف كل هذه التأثيرات المحتملة، يمكن أن تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وإستراتيجيات لتعزيز الاستدامة وزيادة التنوع في الصادرات والإنتاج، وزيادة الاستثمار في الابتكار وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة. كما يمكن للحكومة النظر في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية لتعزيز الاستقرار وتشجيع الاستثمارات المحلية وتمكينها.
بشكل عام، يرى التقرير أن هناك فرصًا لتحسين الوضع الاقتصادي العالمي، ولكنه يحذر من ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجاوز التحديات الحالية وتحفيز النمو الاقتصادي في المدى البعيد.

MENAFN17012024000072011014ID1107735700

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