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مشكلتنا إدارية وليست مالية

1/17/2024 11:48:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الأردن، تبرز مسألة ليست بجديدة لكنها مهملة: إنها مسألة التنظيم الإداري، غالبًا ما يُظن أن مشاكلنا الاقتصادية نابعة من نقص الموارد المالية، لكن الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ إن العقبة الرئيسة تكمن في كيفية إدارة هذه الموارد والمرافق، وليس في حجمها أو كميتها.
عند مقارنة النظام الإداري في الأردن بأمثلة من دول متقدمة، نجد فروقات جوهرية في العديد من الجوانب، وفي الدول المتقدمة، تُدار الخدمات والمرافق العامة بكفاءة عالية، حيث يتم التركيز على الرقابة، والمحاسبة، والمسؤولية.
النتيجة هي خدمات عامة ذات جودة عالية وموظفون ملتزمون بالتميز والإنجاز، بينما في الأردن، يبدو أن النظام الإداري يعاني من قصور في هذه الجوانب، مما يؤدي إلى خدمات أقل كفاءة وفعالية. إن النجاح في إدارة المرافق لا يقاس فقط بعدد العاملين، بل بكيفية استغلال الكفاءات وتحفيز الإنتاجية، أحد أبرز التحديات في النظام الإداري الأردني هو غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة، والحل ليس بالضرورة في زيادة الموارد المالية، بل في تحسين الإدارة والمتابعة. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لتقييم أداء الموظفين، وتشجيع الابتكار والمسؤولية.
وتحسين النظام الإداري يتطلب أيضًا تغييرًا في الثقافة الإدارية السائدة، حيث ينبغي التركيز على قيم مثل النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وهذا يعني تطوير برامج تدريبية للموظفين تركز على هذه القيم، وكذلك تبني أساليب إدارية تشجع على الابتكار والتفكير النقدي.
من الأمور المهمة أيضًا هي تحديث الأنظمة التقنية والرقمية في الإدارات الحكومية، حيث يمكن أن يساعد استخدام التقنية في تبسيط الإجراءات، تقليل البيروقراطية، وتحسين الكفاءة. يجب على الحكومة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إذ إن هذه الشراكات يمكن أن تساهم في جلب خبرات ومعارف جديدة وتحفيز الابتكار في الإدارة العامة.
من المهم أيضًا إشراك المواطنين في عملية الإصلاح الإداري، من خلال تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين وتشجيع المشاركة العامة في صنع القرار، ووجود آليات للتغذية الراجعة والشكاوى يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف وتحسين الخدمات العامة. يجب على الحكومة النظر في تطوير وتنفيذ سياسات وإستراتيجيات وطنية شاملة تركز على تحسين النظام الإداري.
هذا يشمل تحديد أهداف واضحة ومحددة، وضع خطط عمل تفصيلية، وإجراء تقييمات دورية لقياس التقدم. وبتحقيق هذه الخطوات، سنتمكن من تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى الكفاءة في مختلف القطاعات، مما لا يعني فقط توفير خدمات أفضل للمواطنين، بل يعزز أيضًا من الثقة بالنظام الإداري ويساهم في تنمية اقتصادية مستدامة.

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