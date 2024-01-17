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اجتماع يبحث تحسين الإجراءات الجمركية في العقبة

1/17/2024 11:47:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- اجتمع رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز مع فريق دائرة الجمارك في العقبة والمعنييّن في السلطة، ضمن جهود سلطة العقبة الخاصة لتذليل العقبات أمام الأعمال والاستثمار وتعزيز الأداء الاقتصادي.

وبحث الطرفان تسريع الإجراءات المتعلقة بالمناولة وتسهيل حركة الشحن والبضائع في الاتجاهين، وتقديم الخدمات الجمركية ضمن المرحلة الثانية من إعادة هندسة الإجراءات في سلطة العقبة وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في منطقة العقبة ومراجعة وتحسين الإجراءات الجمركية التي تأتي استجابةً للتحديّات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية، مدعومةً بالتركيز على تحسين إجراءات وإدارة التخزين لتحقيق تنافسية مستدامة.

وتضمن البحث الجهود المبذولة لتقديم دراسةٍ حول موضوع التخزين وجعل منطقة العقبة مركزًا لوجستيًا، إضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، إذ تهدف تلك الجهود إلى توحيد وتبسيط إجراءات التصدير والتخزين لتقليل الوقت وتكاليف التشغيل، ما يساهم في تعزيز البيّئة الاستثمارية وتفعيل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال التعاون الفعّال بين الجهات المعنية لضمان استمرارية حركة البضائع وتخفيف التأثيرات السلبيّة لأزمة مضيق باب المندب على النشاط الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

في سياق آخر، أعلن الفريق المشترك الانتهاء من الترتيبات النهائية لإطلاق برنامج القائمة الذهبيّة للمؤسسات المسجلة، الذي يوفر مزايا وحوافز لتعزيز الالتزام ورفع الأداء الاقتصادي، إذ تمت مراجعة الترتيبات للرخص والموافقات لتحسين تخليص البضائع مسبقًا مع الدوائر الرقابيّة المختلفة سعياً لاختزال الوقت ومكوث البضائع وخفض التكاليف، فيما تم التأكيد أيضا على أهمّية تثبيت أجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية، مع التركيز على وضع خطة طوارئ للتعامل مع انتهاء الأزمة وتشمل زيادة سِعة ميناء الحاويات، والمعاينة الأرضية في الميناء، ودوام ساحة 4، لتخفيض نسب الاستهداف.

كما تمت الإشارة إلى الاستعدادات النهائية لمركز الصادرات في منطقة وادي اليتم الذي سيساهم في تسهيل إجراءات الصادرات الوطنية عبر موانئ العقبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد إطلاق هذه البرامج الحيوية في المرحلة المقبلة، فضلاً عن استعراض التحديات الراهنة التي تواجه حركة البضائع نتيجةً لأزمة مضيق باب المندب، وكذلك الترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة.

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