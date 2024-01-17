إطلاق حملة الشتاء لأسر الأيتام في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلقت جمعية أبناء العقبة لرعاية وتأهيل الأيتام، اليوم الأربعاء "مشروع حملة الشتاء لأسر الأيتام 2024".
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أن السلطة تولي هذه الشريحة من أبناء المجتمع المحلي أهميةً كبيرة من خلال تنفيذ البرامج والحملات الإنسانية والاجتماعية التي تدعم وتساند الأيتام وأسرهم، وتوفير ما أمكن من أسباب العيش الكريم لهم .
وقال الفايز، "إنه من واجبنا جميعاً وضمن مسؤوليتنا المجتمعيّة رعاية الأيتام والسعي لتمكينهم والمساهمة الفاعلة في تعليمهم وتحسين ظروفهم المعيشية امتثالاً لتعاليم شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا الأردنيّة" .
من جهته، ثمن رئيس الجمعية ياسين مرسي، جهود سلطة العقبة التي لم تتوان عن دعم الجمعية وأبنائها في مختلف المجالات، ومنها المساهمة في حملة الشتاء. -(بترا)
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