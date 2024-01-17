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إطلاق حملة الشتاء لأسر الأيتام في العقبة

1/17/2024 11:47:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت جمعية أبناء العقبة لرعاية وتأهيل الأيتام، اليوم الأربعاء "مشروع حملة الشتاء لأسر الأيتام 2024".


وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أن السلطة تولي هذه الشريحة من أبناء المجتمع المحلي أهميةً كبيرة من خلال تنفيذ البرامج والحملات الإنسانية والاجتماعية التي تدعم وتساند الأيتام وأسرهم، وتوفير ما أمكن من أسباب العيش الكريم لهم .


وقال الفايز، "إنه من واجبنا جميعاً وضمن مسؤوليتنا المجتمعيّة رعاية الأيتام والسعي لتمكينهم والمساهمة الفاعلة في تعليمهم وتحسين ظروفهم المعيشية امتثالاً لتعاليم شريعتنا الإسلامية وتقاليدنا الأردنيّة" .


من جهته، ثمن رئيس الجمعية ياسين مرسي، جهود سلطة العقبة التي لم تتوان عن دعم الجمعية وأبنائها في مختلف المجالات، ومنها المساهمة في حملة الشتاء. -(بترا)

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