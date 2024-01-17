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مخطط جرش الشمولي.. آمال تنموية بإدراج الإدارة المحلية

1/17/2024 11:47:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات رغم وعود رسمية مستمرة للجرشيين بإنجاز مشروع المخطط الشمولي الذي حظي على موافقة مبدئية، ما يزال المشروع في أدراج وزارة الإدارة المحلية، رغم أهميته بتطوير المحافظة صناعيا وزراعيا وسياحيا، أسوة بمحافظة عجلون الذي أثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا على طريق التنمية السياحية وإلاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، وفق رئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات.
ويرى زريقات أن المخطط الشمولي يجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، بتقديم الإعفاءات والتسهيلات والامتيازات التي تمنح للمشاريع.
وأكد زريقات أن وزارة الإدارة المحلية وافقت مبدئيا على مشروع المخطط الشمولي، بعد انتهاء دراسات المشروع، غير أن مجلس المحافظة ما يزال ينتظر الموافقات النهائية للمشروع وتخصيص موازنة حتى يتم البدء بالمشاريع الحيوية للمخطط ومن أبرزها الحصول على الإعفاءات والتخفيضات لجذب الاستثمارات السياحية إلى محافظة جرش.
ولفت إلى أن محافظة جرش بأمس الحاجة لمخطط شمولي تنموي، كونها تفتقر للمشاريع الصناعية والسياحية وتعاني من مشكتلي الفقر والبطالة.
وأوضح أن المخطط الشمولي هو المنقذ لمحافظة جرش سياحيا واقتصاديا، نظرا لنسبة التراجع الكبير في السياحية الداخلية، وانخفاض الموازنات وإلغاء مشروع المدينة الصناعية بشكل نهائي، ما يستدعى البدء بمشروع المخطط الشمولي الذي سيكون بمثابة منقذ لواقع محافظة جرش المحرومة من أية فرص استثمارية كباقي محافظات المملكة.
وأكد أن السياحة الداخلية في محافظة جرش في أطوارها النهائية، سيما وأن المحافظات الأخرى تستقطب آلاف الزوار بمشاريع سياحية جديدة مثل مشروع تلفريك بعجلون، إضافة إلى مشاريع صناعية عديدة تشغل آلاف الأيدي العاملة، مشيرا إلى حاجة المحافظة لمشاريع واستثمارات سياحية، وأهمها فنادق سياحية وشاليهات لتطوير السياحة البيئية وسياحة المغامرات.
وأضاف أن مشروع المخطط الشمولي يهدف كذلك إلى تغير تصنيف الأراضي، وطرق البيع والشراء والفرز، بمخططات شمولية جديدة تسهل البيع والشراء، خاصة وأنه تم البدء بعملية تأجير الأراضي بمواقع مميزة لغايات الاستثمار فيها بمبالغ رمزية كما تم البدء بعملية توزيع الأراضي للاستثمار في سد الملك طلال لغايات الاستثمار السياحي، فضلا عن تعبيد الطرق الزراعية التي أصبحت البلديات مسؤولة عن تعبيدها وتجميل مداخل المدينة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمود العتوم إن المشاريع الاستثمارية تخرج من محافظة جرش تدريجيا بسبب الإجراءات والتعقيدات الضريبة واللوجستية والفنية في مختلف القطاعات، وأهم هذه المشاريع المدينة الصناعية ومشاريع سياحية أخرى لم تنفذ لغاية الآن مثل مشاريع ربط المدينة الحضرية بالأثرية، ووادي الذهب، والسوق العتيق، معتبرا أن مشروع المخطط الشمولي حال انجازه من شأنه المساهمة بتنفيذ هذه المشاريع المتعثرة. وبين أن المخطط يسهل إجراءات العمل ويفتح باب الاستثمارات أمام القطاع الخاص لإنقاذ القطاع السياحي والاقتصادي والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات بمختلف أشكالها إلى محافظة جرش أسوة بمحافظة عجلون التي تتشابه فيها كافة الظروف وأثبت مشروع مخططها الشمولي نجاحا باهرا وأهم إنجازاته مشروع تلفريك عجلون.
وأضاف أن جرش تفتقر للمشاريع الاقتصادية والسياحية وما تبقى فيها من مشاريع في مراحلها النهائية قبل الإغلاق، ما يستدعي تكاتف الجهود في سبيل إنقاذها وتحفيزها من خلال الخصومات وتخفيف الإجراءات عليها حتى يتمكن اصاحبها من الاستمرار بهذه المشاريع دون أية عوائق.
ولم تحصل "الغد" رغم المحاولات المتعددة على أي رد من وزارة الإدارة المحلية التي ماطلت بتقديم أية معلومات حول مصير مشروع المخطط الشمولي بجرش.

MENAFN17012024000072011014ID1107735696

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