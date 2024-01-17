Thursday, 18 January 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطة العقبة تواصل إزالة التشوهات وتحولها لمناطق جذب سياحي

1/17/2024 11:47:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة رغم أن العديد من المناطق في مدينة العقبة السياحية تحظى باهتمام كبير، إلا أن بعضها ما يزال يشوبه التشوه البصري باعتداءات مخالفة على ملكيات خاصة وعامة، فيما يعرف بـ"العشوائيات"، والتي تسعى سلطة العقبة إلى التخلص منها تدريجيا وتحويل مناطق تواجدها إلى مناطق جذب سياحي.
ويرى سكان في مدينة العقبة أن تلك الاعتداءات تشوه الهوية العمرانية للمدينة الساحلية بنتظيمها العمراني الراقي، ولا تتناسب مع طابعها السياحي، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تطال ملكيات خاصة وعامة ولا تراعي المنظر الجمالي للمنازل والعمارات والمناطق السياحية التي تجذب الزوار والسياح اليها.
وبين سكان، أن مسألة التشوه البصري في الأحياء السكنية يجب أن تعالج باعتبارها اعتلالا يصيب المكان حتى يتحول إلى داء يفقد المكان هوية اكتسبها منذ عشرات السنين، مؤكدين أن سلطة العقبة عملت على إزالة الكثير من التشوهات البصرية في عدد من مناطق العقبة لا سيما السكنية والمرافق العامة.
وبين المواطن عزيز محمود أنه تقدم بشكوى لسلطة العقبة بعد قيام أحد سكان العمارة التي يقطن بها ببناء معرش من "الزينكو" ككراج لسيارته، مسببا اعاقة مرورية وإرهاقا بصريا وتشتت الانتباه أمام العمارة، مبينا ان فريقا من السلطة قام بدراسة الشكوى وبعدها قام بإشعار المخالف لإزالة الاعتداء لاحقا، مؤكداً ان العقبة عرفت بتنظيم شوارعها وانسيابية مبانيها المريحة خاصة في مناطق سكنية جاذبه للسياح والزوار والمستثمرين.
وقال المواطن محمود القرالة إن بعض المناطق في مدينة العقبة كالمنطقة التجارية الثانية تحتاج فعليا إلى عمل وجهود كبيرة من أجل القضاء على ظاهرة الاعتداءات، خاصة وان هذه المنطقة حيوية، مشيراً إلىأن المنطقة الرابعة كانت مثالا على ذلك والآن بفضل التخطيط المنظم والارادة أصبحت من أجمل المناطق.
واشار مفوض المدينة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبد الله النجادات أن سلطة العقبة ماضية في تنفيذ حملتها الواسعة على ازالة كافة التشوهات البصرية والاعتداءات التنظيمية على الشارع العام وبعض المواقع في المناطق السكنية والمرافق العامة ومواقف الاصطفاف داخل الاحياء السكنية، مؤكداً ان هذه الحملة الواسعة جاءت بعد شكاوى مواطنين من المساس بالهوية العمرانية واستكمالا للجهود المبذولة في ازالة التشوهات البصرية في عدة مناطق، مبينا أن الاعتداءات تعد مخالفة تنظيمية يجب ازالتها.
وبين النجادات في حديثه لـ" الغد" أنه تم توجيه بعض الاشعارات إلى العديد من المواطنين في الأحياء السكنية والتجار في الوسط التجاري بضرورة تصويب المخالفات والاعتداءات تجنباً للمساءلة القانونية وإزالتها، مشيراً إلى أن السلطة تسعى لتحسين وتطوير المرافق العامة في الأحياء الكسنية وايجاد متنفس للعائلات وسكان العقبة.
وتتبنى السلطة وفق النجادات خطط ومعايير عالية وتطلعات مستقبلية تعمل على تحسين جودة الحياة في المدينة، سيما معالجة التشوه البصري بإزالة عناصره الأكثر شيوعاً في المدينة ضمن مناطقها السكنية ومرافقها وشوارعها، لجعلها خالية من التشوه البصري، وهو أمر يتوافق مع رؤية العقبة الحالية والمستقبلية واستراتيجيتها التي اطلقتها قبل عامين بما يخدم مسيرة التنمية الحديثة ويساهم في خلق بيئة جاذبة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياحيًا.
وحسب النجادات، فإن السلطة كذلك تعكف على زيادة المواقع الترفيهية في المدينة بإيجاد متنزهات ذات مواصفات عالمية في المناطق السكنية، إضافة إلى إعادة تأهيل مجموعة كبيرة من الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف مناطق المدينة من خلال كوادرها وفرقها الفنية والعمل كذلك على إنشاء حدائق ومسطحات خضراء جديدة، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على تنفيذ عدد من الأعمال التجميلية ومشاريع البنية الفوقية في مناطق واسعة من المدينة السياحية بحيث تساهم هذه الأعمال في إطالة مدة إقامة الزائر في المنطقة وإظهارها بما يليق بأهمية العقبة السياحية التي تعد قبلة السياحة الاردنية بتكامليتها مع منطقة المثلث الذهبي.
وأكد أن هذه المشاريع والخاصة بزيادة المساحات الخضراء وغيرها من المشاريع التجميلية لا تقل أهمية عن مثيلاتها من مشاريع البنية التحتية حيث تشكل هذه المشاريع مجتمعة روافد قوية للمنطقة تجعلها بيئة ملائمة للاستثمار علاوة على توفير المزيد من المتنفسات الطبيعية لأبناء المنطقة وزوارها.
وتولي سلطة العقبة اهتماما كبيرا في إيجاد متنزهات ومسطحات خضراء في المدينة، والتي تجمع بين التاريخ والحداثة والمعالم الطبيعية والصناعية التي باتت من أهم الأيقونات السياحية في العقبة، وتعتبر من أهم الأسباب التي تساهم في المحافظة على استدامة النمو السياحي.
وقال النجادات إن ذلك سيساهم في تنوع المنتج السياحي في العقبة وتكامله ما بين البحر والشمس والمساحات الخضراء كذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة النشاط السياحي، خاصة أن كثيراً من العائلات باتت تفضل قضاء برامجها السياحية في العقبة على السفر إلى الخارج في ظل توفر كافة الخيارات السياحية التي تتناسب مع مختلف الأعمار والأذواق.

MENAFN17012024000072011014ID1107735695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث