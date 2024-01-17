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أشغال إربد وبلدية المزار تتبادلان اتهامات تفاقم خطورة تقاطع البترول

1/17/2024 11:47:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي فيما حملت وزارة الأشغال العامة والإسكان بلدية المزار الشمالي مسؤولية زيادة خطورة تقاطع طريق البترول، المعروف بـ"مثلث الجعابير"، نتيجة منح تراخيص أبنية لعمل مولات ومخازن تجارية دون ترك الارتدادات، أوضحت البلدية أن المحال التجارية المقامة على التقاطع غير مرخصة، وعلى الاشغال وضع مخصصات لمعالجة الخطورة القائمة.
ووفق مدير أشغال اربد المهندس معن الربضي، فإن بلدية المزار الشمالي هي من قامت بإعطاء تصاريح أبنية لعمل مولات ومخازن تجارية دون ترك الارتدادات اللازمة على طرق الاشغال العامة وذلك من أجل التحصيل المادي لصالحها.
وأشار إلى أن من أحد أسباب زيادة خطورة التقاطع ووقوع حوادث مرورية عليه، عمل توسعة غير مدروسة من قبل بلدية المزار الشمالي وظهور منهل بمنسوب مرتفع، لافتا الى انه سيتم حاليا وضع الاشارات التحذيرية اللازمة وحسب الأصول.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لبلدية المزار الشمالي الجديدة المهندس إياد الجراح إن تقاطع طريق البترول ومدخل بلدية المزار الجديدة، أصبح يشكل خطرا مروريا وهو من اختصاص وزارة الأشغال، مؤكدا أن الحوادث التي تم تسجيلها على فترات متتالية كانت أسبابها عدم وضع مخصصات مالية من قبل وزارة الأشغال ولعدة سنوات لمعالجة خطورة التقاطع.
وأكد أن التقاطع يخدم ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة وغرب اربد والمدخل الرئيس الذي يربط بلدية المزار الشمالي وقصبة اربد ولواء بني عبيد، ومن خلال التقاطع الخطر يتم الوصول إلى الطريق الدائري باتجاه العاصمة عمان ومحافظات الشمال.
وأوضح الجراح أن بلدية المزار الجديدة لا تستطيع تحسين مدخلها بسبب عدم الاختصاص وان تلك العقدة المرورية لا تناسب كثافة السير على الطريق المعروف بـ"شارع البترول" أو" خط التابلين"، الذي يربط المملكة بالعراق الشقيق.
وطالب الجراح وزارة الأشغال بإيجاد حلول تقنية وفنية تحد من خطورة التقاطع غير الآمن، ويفتقر لشروط السلامة المرورية ويهدد سلامة مستخدميه، لافتا إلى أن التقاطع يشهد يوميا حوادث سير بسبب عدم وضوح أولوية السير عليه بشكل يربك السائقين.
وردا على اتهامات الأشغال، أكد الجراح أن البلدية لم تمنح أي تراخيص للمحال المقامة عند التقاطع، موضحا أن البلدية قامت برفع قضايا على المحال غير المرخصة، في المقابل فإن أحد اصحاب المحال رفع قضية على البلدية لعدم منحه الترخيص وحكمت المحكمة لصالح البلدية.
وأشار إلى أن البلدية لم تقم بأي عمل توسعة للشارع باعتباره شارعا من مسؤولية الأشغال، وأن التقاطع منذ سنوات يشكل خطورة على حياة السائقين قبل وجود المحال التجارية بسبب افتقاره لشروط السلامة العامة.
ويعتبر السير على تقاطع طريق البترول مجازفة محفوفة بالمخاطر بسبب الكثافة المرورية الكبيرة التي يشهدها الشارع يوميا لجود اسواق ومحال تجارية وربط التقاطع مع ثلاثة الوية وهي المزار الشمال والكورة والطيبة وغرب اربد.
ورغم أهمية الطريق وما يشكل من شريان حيوي لـ3 ألوية رئيسة، إلا أن الطريق لم يحظ بالاهتمامات الكافية من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان، بالرغم من مطالبات المواطنين بعمل دراسة مرورية وضرورة توسعة الطريق وفصله بجزيرة وسطية وإنشاء اشارة ضوئية لتنظيم حركة السير.
وكانت لجنة فنية من المعهد المروري والسير أوصت في تقرير رفعته إلى وزارة الأشغال العامة والاسكان بتوفير عناصر السلامة المرورية على طريق البترول منذ أكثر من عام.
وتضمنت التوصيات التي رفعت من وزارة الداخلية إلى وزارة الأشغال بوضع كاميرات مراقة لتحديد السرعة على الطريق وتعزيزه بالشواخص المرورية لتحديد السرعة ووضع مطب إسفلتي ما قبل التقاطع للمسرب القادم من الطريق ووضع علامات أرضية "خط طولي منتصف الطريق" لتفعيل الاتجاهات واستمرار إغلاق الفتحة الموجودة بالجزيرة الوسطية على طريق سموع/ دير السعنة إضافة لإنارة الطريق.
وحسب مرتادي الطريق فإن التقاطع يشهد فوضى مرورية عارمة في اوقات الذروة بسبب تداخل السير مع بعضه لغياب أي لوحات ارشادية تحدد أولوية السير للمركبات في الاتجاهات الأربع، لافتين إلى أن الفوضى المرورية التي يسببها التقاطع تستمر اوقاتا طويلة لحين قدرة السائق على تجاوز التقاطع الخطير.
وأشار السائق محمد طلافحة أن المنطقة باتت تشهد حركة عمرانية كبيرة، الأمر الذي يستدعي معالجة الواقع المروري على التقاطع الذي يشكل خطورة على حياة السائقين، خاصة وان بسطات الخضار والفواكه تنتشر بمحيطه.
ولفت إلى أن معالجة خطورة التقاطع تكمن بعمل جزيرة وسطية على جميع الجهات ولو بطول 100 متر مع توسعة الشارع وعمل اشارة ضوئية، لافتا إلى أن السائقين يقومون بالتجاوز الخاطئ على التقاطع بسبب غياب الجزيرة الوسطية، الأمر الذي يحدث فوضى مرورية ويتسبب بحوادث سير.
ويبدأ طريق البترول من مثلث دير السعنة وصولا لمثلث جحفيه في لواء المزار الشمالي (الجعابير) لينتهي في بلدة الحصن بلواء بني عبيد على طريق اربد / عمان الدولي.
وأوضح الطلافحة أن الطريق شهد عشرات الحوادث خلال السنوات الماضية، وراح ضحيتها 5 أشخاص وعشرات الاصابات، فيما بات ينتشر على جوانب الطريق وبالقرب من التقاطع العديد من المنازل السكنية والمحال التجارية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية العمل عل اعادة تأهيل الطريق كاملا وازالة النقاط الخطرة عليه.

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