سوق الأسهم السعودية يغلق خاسرا للجلسة الثالثة على التوالي

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 14 نقطة عند مستوى 12063 نقطةوبتداولات تجاوزت 10مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 59 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170شركة على تراجع.
يذكر أن هذه الجلسة هي الثالثة على التوالي التي يغلق فيها المؤشر باللون الأحمر.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و كابلات الرياض ، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.30% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240117_155429_719-->
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