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سوق الأسهم السعودية يغلق خاسرا للجلسة الثالثة على التوالي

1/17/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 14 نقطة عند مستوى 12063 نقطةوبتداولات تجاوزت 10مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 59 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170شركة على تراجع.
يذكر أن هذه الجلسة هي الثالثة على التوالي التي يغلق فيها المؤشر باللون الأحمر.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، و كابلات الرياض ، وبوان، والوطنية للتعليم، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، والوطنية، والتأمين العربية، والبحر الأحمر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.30% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، واللجين، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اللجين، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسال هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 239.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24515.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240117_155429_719-->

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