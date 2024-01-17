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الوطنية للإسكان تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض بدون تحديد سقف رواتب

1/17/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.
وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
وأشارت الوطنية للإسكان NHC إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية ستبدأ الحجوزات من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية .
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعد الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري في المملكة، وتعد أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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