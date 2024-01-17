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بمبادرة سعودية.. الألكسو تعقد منتدى الألكسو للأعمال والشراكات في تونس

1/17/2024 11:45:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" الألكسو" منتدى "الألكسو للأعمال والشراكات"، في العاصمة التونسية، تونس، بمبادرة تقود زمامها السعودية، يومي 28و29 من الشهر الجاري، فيما يعد المنتدى الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاماً.
واللافت أن المنتدى يعد الأول أيضاً من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية، والدولية المماثلة.
إذ يوسع "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" قاعدة الشراكات مع المنظمات والمؤسسات العربية المتصلة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، فضلاً عن التعريف بعمل منظمة "الألكسو" وجهودها في قطاعات التربية، والثقافة، والعلوم في العالم العربي.
من جهته، كشف هاني المقبل، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الألكسو للأعمال والشراكات عن أن المنتدى ذاته، يمثل رحلة جديدة في مسار منظمة " الألكسو" نحو المستقبل بتصميم دور حديث، ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي عبر إقامة شراكات فاعلة ومثمرة، إذ يؤسس نموذج عمل جديد لتحقيق غايات الاستدامة في مجالات عملها تضمن الاستدامة المالية والإنمائية

وقال المقبل: "إن مبادرة السعودية المتمثلة في منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، واحدة من جملة مبادرات سابقة قُدمت، أثناء فترة رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي للمنظمة، المتمثلة في دعم المجلس التنفيذي العملي للمنظمة، عبر تقديم أدوار جديدة، وإسهامات نوعية، ومشاريع جذابة للدول الأعضاء العربية كافة مع الشريك العربي المناسب".
فيما يأتي "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، بمبادرة سعودية وافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة، وتحولت بعدئذ لمشروع عربي مشترك، إذ تعد امتداداً لمخرجات اجتماع المجلس التنفيذي في العلا المنعقد في شهر يناير من العام 2022م.
وتعد المبادرة السعودية المتمثلة في عقد "الألكسو للأعمال والشراكات" امتداداً لجهود الرياض في تكثيف صورة قوتها الناعمة، وخاصة أن السعودية فعّلت دورها اللافت عبر جملة مبادرات على غرار المرصد العربي للترجمة، إذ يعد امتداداً لحراكها ضمن صناعة محتوى وطني للمنظمة.
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وفي إطار دور السعودية المؤثر في الحوار والتفاهم وتكثيف مستويات الاتصال والتنسيق، سجلت خلال محطات عملها عدداً من الإنجازات مع الألكسو على غرار تشكيل 4 لجان فنية دائمة منبثقة من المجلس التنفيذي في مجالات: التربية، الثقافة، العلوم، المعلومات والاتصال، للمرة الأولى بتاريخ المنظمة، بجانب دول عربية عدة تقدم مقترحات رسمية في اجتماع واحد، فضلاً عن تشكيل لجنة دائمة للشباب.
وتمتد العلاقة بين السعودية و"الألكسو" إلى نحو 51 عاماً، فيما كثفت الرياض نشاطها بشكل لافت عبر جملة أنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، إذ أثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده في إعداد الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية، بما يدلل دور الرياض اللافت في تحقيق رؤى الدول وتقارب الشعوب العربية وخلق المزيد من الفرص المشتركة وأوجه التعاون من خلال الثقافة العلوم.

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