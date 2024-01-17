Thursday, 18 January 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوبك تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024

1/17/2024 11:45:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
وقالت "أوبك" في تقريرها الشهر ، إن الطلب العالمي على النفط سيشهد في 2025 نموا قويا بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أول توقع تصدره أوبك عن عام 2025 في تقريرها الشهري.
كما توقعت أن نمو الطلب العالمي على النفط من داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في 2024، وأن يزداد الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع مليوني برميل يوميا.

MENAFN17012024000089011017ID1107735673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث