أوبك تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024

(MENAFN
- Al Watan) أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.
وقالت "أوبك" في تقريرها الشهر ، إن الطلب العالمي على النفط سيشهد في 2025 نموا قويا بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أول توقع تصدره أوبك عن عام 2025 في تقريرها الشهري.
كما توقعت أن نمو الطلب العالمي على النفط من داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بواقع 0.3 مليون برميل يوميا في 2024، وأن يزداد الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع مليوني برميل يوميا.
MENAFN17012024000089011017ID1107735673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.