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إطلاق المخطط العام لمشروع .THE RIG أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات - جريدة الوطن السعودية

1/17/2024 11:45:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة تطوير متنزه النفط إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع (.THE RIG)، اليوم، عن إطلاق مخطط المشروع العام، الذي يمثّل رؤية طموحة ستعيد تعريف الرياضات البحرية وسياحة المغامرات، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030 الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، وبشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة رائد بخرجي، أن تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة ستمتد على مساحة بناء تزيد عن 300 ألف متر مربع، وعلى بعد 40 كلم من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد، وحقل البري النفطي في الخليج العربي، مشيراً إلى أن المتوقع أن يستقطب المشروع بحلول العام 2032 أكثر من 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين بما فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفين والباحثين عن العطلات المتوازنة والباحثين عن الاسترخاء.
وأبان أن المشروع يضم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية، فيما سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًا للغوص، إضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.
ونوه بخرجي، أن تصميم المشروع يستمد من مفهوم منصات النفط البحرية، هذا المفهوم الذي يحتفي بإرث المملكة وتاريخها العريق في قطاعيّ النفط والغاز من خلال إيجاد تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها، ليصبح إحدى وجهات العالم السياحية التي يتحتم على الجميع زيارتها.

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