Visa تُكمل عملية الاستحواذ على Pismo

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) اليوم عن إكمالها لعملية الاستحواذ على Pismo - إحدى المنصَّات العالمية للتعامل مع الجهة المصدرة السحابية الأصلية ومعالجة الخدمات المصرفية الأساسية.
وإزاء اكتمال الصفقة، سيوفر الدمج بين Visa وPismo للعملاء إمكانات خاصة بمعالجة الخدمات المصرفية الأساسية والتعامل مع الجهة المصدرة للبطاقة عبر جميع أنواع المنتجات من خلال واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية. ستمكِّن منصَّة Pismo أيضًا شركة Visa من توفير الدعم والاتصال لأنظمة الدفع الناشئة وشبكات المدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) لعملاء المؤسسات المالية.
وصرَّح Jack Forestell، الرئيس التنفيذي للمنتجات والاستراتيجية في Visa قائلاً: "تُعدَّ إمكانات التعامل مع الجهة المصدرة ومعالجة الخدمات المصرفية الأساسية عروضًا رئيسية للعديد من عملاء مؤسستنا المالية وشركائنا في مجال التكنولوجيا المالية". "وبفضل الدمج بين شركتي Visa وPismo، يمكننا الآن توسيع نطاق هذه العروض وتقديم خدمة أفضل للنظام."
"سيُمكِّن الجمع بين شركتي Visa وPismo عملائنا من إطلاق منتجات مدفوعات ومصرفية مبتكرة ضمن منصَّة سحابية أصلية واحدة بغض النظر عن الشبكة أو الموقع الجغرافي أو العملة. "يُمثل إغلاق الصفقة حقبة جديدة للخدمات المصرفية ومعالجة المدفوعات" حسبما صرَّح Ricardo Josua، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pismo.
ستحتفظ Pismo بفريق الإدارة الحالي الذي يترأسه Ricardo Josua.
نبذة عن شركة Visa Inc .
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على .
نبذة عن شركة Pismo
Pismo هي شركة تقنية توفر منصَّة معالجة شاملة للخدمات المصرفية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق المالية. تستعين البنوك الكبيرة والأسواق وشركات التكنولوجيا المالية منصَّة الخدمات الصغيرة السحابية الأصلية لدينا لإطلاق حلول الجيل التالي والانتقال من الأنظمة القديمة إلى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في السوق. تعمل منصة Pismo السحابية على تمكين الشركات من تصنيع المنتجات المالية وإطلاقها بسرعة، وتوسيع نطاق أعمالها أثناء نموها لتستقطب جمهور أوسع مع الحفاظ على معايير الأمان والتوفُّر العالية.
البيانات التطلعية
يتضمَّن هذا الإصدار بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. يتم تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "سوف" و"من المتوقع" وتعبيرات أخرى مماثلة. تتضمَّن الأمثلة على البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، نجاح Pismo المستقبلي وتأثير الاستحواذ على نمو Visa والخطط التشغيلية لشركة Pismo والفوائد الأخرى التي تعود على شركة Visa والمؤسسات المالية والمستهلكين.
البيانات التطلعية بطبيعتها: (1) لا تنطبَّق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها؛ و(2) ليست بيانات عن حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي؛ و(3) تخضع لمخاطر أو شكوك أو افتراضات أو تغييرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها أوإحصائها بالأرقام. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا وعكسيًا عن البيانات التطلعية لشركة Visa بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقيت ونتائج عملية الموافقة التنظيمية، والتحولات في المشهد التنظيمي والتنافسي، وحوادث الأمن السيبراني، ووتيرة الدمج ونجاحه، والعديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك تلك الواردة في تقريرنا السنوي بشأن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وغيرها من المستندات المُقدَّمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).
ويجب عليك عدم الاعتماد دون داعٍ على مثل هذه البيانات. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نعتزم تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية نتيجة الحصول على معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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