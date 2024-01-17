Visa تُكمل عملية الاستحواذ على Pismo

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) اليوم عن إكمالها لعملية الاستحواذ على Pismo - إحدى المنصَّات العالمية للتعامل مع الجهة المصدرة السحابية الأصلية ومعالجة الخدمات المصرفية الأساسية.

وإزاء اكتمال الصفقة، سيوفر الدمج بين Visa وPismo للعملاء إمكانات خاصة بمعالجة الخدمات المصرفية الأساسية والتعامل مع الجهة المصدرة للبطاقة عبر جميع أنواع المنتجات من خلال واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية. ستمكِّن منصَّة Pismo أيضًا شركة Visa من توفير الدعم والاتصال لأنظمة الدفع الناشئة وشبكات المدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) لعملاء المؤسسات المالية.

وصرَّح Jack Forestell، الرئيس التنفيذي للمنتجات والاستراتيجية في Visa قائلاً: "تُعدَّ إمكانات التعامل مع الجهة المصدرة ومعالجة الخدمات المصرفية الأساسية عروضًا رئيسية للعديد من عملاء مؤسستنا المالية وشركائنا في مجال التكنولوجيا المالية". "وبفضل الدمج بين شركتي Visa وPismo، يمكننا الآن توسيع نطاق هذه العروض وتقديم خدمة أفضل للنظام."

"سيُمكِّن الجمع بين شركتي Visa وPismo عملائنا من إطلاق منتجات مدفوعات ومصرفية مبتكرة ضمن منصَّة سحابية أصلية واحدة بغض النظر عن الشبكة أو الموقع الجغرافي أو العملة. "يُمثل إغلاق الصفقة حقبة جديدة للخدمات المصرفية ومعالجة المدفوعات" حسبما صرَّح Ricardo Josua، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pismo.

ستحتفظ Pismo بفريق الإدارة الحالي الذي يترأسه Ricardo Josua.

نبذة عن شركة Visa Inc .

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على .

نبذة عن شركة Pismo

Pismo هي شركة تقنية توفر منصَّة معالجة شاملة للخدمات المصرفية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق المالية. تستعين البنوك الكبيرة والأسواق وشركات التكنولوجيا المالية منصَّة الخدمات الصغيرة السحابية الأصلية لدينا لإطلاق حلول الجيل التالي والانتقال من الأنظمة القديمة إلى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في السوق. تعمل منصة Pismo السحابية على تمكين الشركات من تصنيع المنتجات المالية وإطلاقها بسرعة، وتوسيع نطاق أعمالها أثناء نموها لتستقطب جمهور أوسع مع الحفاظ على معايير الأمان والتوفُّر العالية.

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا الإصدار بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. يتم تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "سوف" و"من المتوقع" وتعبيرات أخرى مماثلة. تتضمَّن الأمثلة على البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، نجاح Pismo المستقبلي وتأثير الاستحواذ على نمو Visa والخطط التشغيلية لشركة Pismo والفوائد الأخرى التي تعود على شركة Visa والمؤسسات المالية والمستهلكين.

البيانات التطلعية بطبيعتها: (1) لا تنطبَّق إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها؛ و(2) ليست بيانات عن حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي؛ و(3) تخضع لمخاطر أو شكوك أو افتراضات أو تغييرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها أوإحصائها بالأرقام. وبناءً على ذلك، قد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا وعكسيًا عن البيانات التطلعية لشركة Visa بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقيت ونتائج عملية الموافقة التنظيمية، والتحولات في المشهد التنظيمي والتنافسي، وحوادث الأمن السيبراني، ووتيرة الدمج ونجاحه، والعديد من العوامل الأخرى، بما في ذلك تلك الواردة في تقريرنا السنوي بشأن النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وغيرها من المستندات المُقدَّمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).

ويجب عليك عدم الاعتماد دون داعٍ على مثل هذه البيانات. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا نعتزم تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية نتيجة الحصول على معلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.