حصاد شركة Sims Limited لقب الشركة الأكثر استدامة ضمن مؤشر Global 100 لعام 2024 من Corporate Knights

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Sims Limited (رمزها في بورصة أستراليا: SGM) الرائدة عالميًا في مجال إعادة تدوير المعادن وتوفير الحلول الدائرية التكنولوجية، لقب الشركة الأكثر استدامة لعام 2024 ضمن مؤشر Global 100 من Corporate Knights، مسجلةً بذلك عاشر وأعلى تصنيف حازت عليه ضمن القائمة.

صرح Stephen Mikkelsen المدير التنفيذي والمدير الإداري في شركة Sims Limited، قائلاً: "نفخر أشد الفخر بتصدرنا تصنيف Global 100 لعام 2024، إذ يشهد هذا التكريم بالتزامنا بالأداء الفائق على صعيد الاستدامة، فضلاً عن دورنا الفعال في المساعدة في إرساء الأساس لمستقبل أكثر خضرة عن طريق توريد المزيد من المعادن والموارد الدائرية على مستوى العالم". "إن هدفنا المتمثل في إرساء الأساس لعالم خالٍ من النفايات بهدف حماية الكوكب، جزء لا يتجزأ من إستراتيجية شركتنا وهو العدسة التي ننظر من خلالها إلى كل جانب من جوانب أعمالنا. إضافةً إلى ذلك، فإن توفير المنتجات الآمنة والمستدامة التي تساعد عملاءنا في إزالة الكربون وانتهاج منهج إعادة التدوير، هي الطريقة التي نعزز بها إستراتيجيتنا الموجهة نحو تحقيق الأهداف."

ينعكس الدور الحيوي الذي تلعبه Sims Limited في إطار دعم إزالة الكربون عالميًا في إعادة تدوير ما يقرب من 8 ملايين طن من المعادن الحديدية وغير الحديدية في أثناء السنة المالية 2023، مما ساعد عملاءها في تفادي ما يقرب من 11,6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام المواد المعاد تدويرها بدلاً من المواد الخام.

حققت شركة Sims Limited أداءً مذهلاً على صعيد أهداف الاستدامة الداخلية في السنة المالية 2023، بما في ذلك التقدم الملحوظ الذي حققته في سبيل تحقيق أهداف المناخ، فقد نجحت في توليد كهرباء متجددة بنسبة 100% عبر أعمالها التي تديرها في أمريكا الشمالية. وقد كان هذا العام هو الأكثر أمانًا على الإطلاق، للعام الثالث على التوالي، وهذا يؤكد على التزام شركة Sims Limited بمبادئ الاستدامة.

نبذة عن مؤشر Corporate Knights Global 100

يعد مؤشر Global 100 تصنيفًا سنويًا لأكثر 100 شركة استدامة على مستوى العالم من مؤسسة Corporate Knights المستقلة المتخصصة في مجال الإعلام والأبحاث والحاصلة على اعتماد B. ويجري تقييم كل الشركات المتداولة في البورصة التي تزيد إيراداتها عن مليار دولار أمريكي عن طريق 25 مؤشر أداء رئيسيًا يتناول إدارة الموارد وإدارة الموظفين والإدارة المالية والإيرادات المستدامة والاستثمار المستدام وأداء الموردين. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تلك الشركات التي تجعل الحلول المستدامة جزءًا أساسيًا من عروضها التجارية وتخصص استثمارات فاعلة بغرض تقليل البصمات الكربونية هي وحدها التي تستحق تصدر التصنيف. للاطلاع على قائمة Global 100 الكاملة لعام 2024، الرجاء زيارة موقع Corporate Knights الإلكتروني .

تتوفر معلومات إضافية عن أهداف وأداء Sims Limited على صعيد الاستدامة على موقع الشركة الإلكتروني، .

نبذة عن Sims Limited

تعد Sims Limited، التي تأسست في أستراليا عام 1917، شركة رائدة عالميًا في مجال إعادة تدوير المعادن وتوفير الحلول الدائرية التكنولوجية، كما تضم بين جنباتها أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم إلى جانب إدارتها أكثر من 280 منشأة في 14 بلدًا. إضافةً إلى ذلك، تلعب شركة Sims Limited دورًا محوريًا في المساعدة في زيادة معدل إعادة التدوير وإزالة الكربون بتوفيرها المواد المعاد تدويرها والمنتجات المعاد تصميمها. جدير بالذكر أن الأسهم العادية للشركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX: SGM) وأسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بها مدرجة في السوق خارج البورصة في الولايات المتحدة (USOTC: SMSMY). وهدف الشركة المتمثل في إرساء الأساس لعالم خالٍ من النفايات وحماية كوكبنا، هو ما يدفعنا إلى مواصلة الابتكار والريادة في الاقتصاد الدائري. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

المكتب الرئيسي: Level 9, 189 O'Riordan Street, Mascot, NSW, Australia 2020

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