حصاد شركة Sims Limited لقب الشركة الأكثر استدامة ضمن مؤشر Global 100 لعام 2024 من Corporate Knights

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت شركة Sims Limited (رمزها في بورصة أستراليا: SGM) الرائدة عالميًا في مجال إعادة تدوير المعادن وتوفير الحلول الدائرية التكنولوجية، لقب الشركة الأكثر استدامة لعام 2024 ضمن مؤشر Global 100 من Corporate Knights، مسجلةً بذلك عاشر وأعلى تصنيف حازت عليه ضمن القائمة.
صرح Stephen Mikkelsen المدير التنفيذي والمدير الإداري في شركة Sims Limited، قائلاً: "نفخر أشد الفخر بتصدرنا تصنيف Global 100 لعام 2024، إذ يشهد هذا التكريم بالتزامنا بالأداء الفائق على صعيد الاستدامة، فضلاً عن دورنا الفعال في المساعدة في إرساء الأساس لمستقبل أكثر خضرة عن طريق توريد المزيد من المعادن والموارد الدائرية على مستوى العالم". "إن هدفنا المتمثل في إرساء الأساس لعالم خالٍ من النفايات بهدف حماية الكوكب، جزء لا يتجزأ من إستراتيجية شركتنا وهو العدسة التي ننظر من خلالها إلى كل جانب من جوانب أعمالنا. إضافةً إلى ذلك، فإن توفير المنتجات الآمنة والمستدامة التي تساعد عملاءنا في إزالة الكربون وانتهاج منهج إعادة التدوير، هي الطريقة التي نعزز بها إستراتيجيتنا الموجهة نحو تحقيق الأهداف."
ينعكس الدور الحيوي الذي تلعبه Sims Limited في إطار دعم إزالة الكربون عالميًا في إعادة تدوير ما يقرب من 8 ملايين طن من المعادن الحديدية وغير الحديدية في أثناء السنة المالية 2023، مما ساعد عملاءها في تفادي ما يقرب من 11,6 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام المواد المعاد تدويرها بدلاً من المواد الخام.
حققت شركة Sims Limited أداءً مذهلاً على صعيد أهداف الاستدامة الداخلية في السنة المالية 2023، بما في ذلك التقدم الملحوظ الذي حققته في سبيل تحقيق أهداف المناخ، فقد نجحت في توليد كهرباء متجددة بنسبة 100% عبر أعمالها التي تديرها في أمريكا الشمالية. وقد كان هذا العام هو الأكثر أمانًا على الإطلاق، للعام الثالث على التوالي، وهذا يؤكد على التزام شركة Sims Limited بمبادئ الاستدامة.
نبذة عن مؤشر Corporate Knights Global 100
يعد مؤشر Global 100 تصنيفًا سنويًا لأكثر 100 شركة استدامة على مستوى العالم من مؤسسة Corporate Knights المستقلة المتخصصة في مجال الإعلام والأبحاث والحاصلة على اعتماد B. ويجري تقييم كل الشركات المتداولة في البورصة التي تزيد إيراداتها عن مليار دولار أمريكي عن طريق 25 مؤشر أداء رئيسيًا يتناول إدارة الموارد وإدارة الموظفين والإدارة المالية والإيرادات المستدامة والاستثمار المستدام وأداء الموردين. وتجدر هنا الإشارة إلى أن تلك الشركات التي تجعل الحلول المستدامة جزءًا أساسيًا من عروضها التجارية وتخصص استثمارات فاعلة بغرض تقليل البصمات الكربونية هي وحدها التي تستحق تصدر التصنيف. للاطلاع على قائمة Global 100 الكاملة لعام 2024، الرجاء زيارة موقع Corporate Knights الإلكتروني .
تتوفر معلومات إضافية عن أهداف وأداء Sims Limited على صعيد الاستدامة على موقع الشركة الإلكتروني، .
نبذة عن Sims Limited
تعد Sims Limited، التي تأسست في أستراليا عام 1917، شركة رائدة عالميًا في مجال إعادة تدوير المعادن وتوفير الحلول الدائرية التكنولوجية، كما تضم بين جنباتها أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم إلى جانب إدارتها أكثر من 280 منشأة في 14 بلدًا. إضافةً إلى ذلك، تلعب شركة Sims Limited دورًا محوريًا في المساعدة في زيادة معدل إعادة التدوير وإزالة الكربون بتوفيرها المواد المعاد تدويرها والمنتجات المعاد تصميمها. جدير بالذكر أن الأسهم العادية للشركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX: SGM) وأسهم الإيداع الأمريكية الخاصة بها مدرجة في السوق خارج البورصة في الولايات المتحدة (USOTC: SMSMY). وهدف الشركة المتمثل في إرساء الأساس لعالم خالٍ من النفايات وحماية كوكبنا، هو ما يدفعنا إلى مواصلة الابتكار والريادة في الاقتصاد الدائري. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
المكتب الرئيسي: Level 9, 189 O'Riordan Street, Mascot, NSW, Australia 2020
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