Hithium تزوِّد Powin بخلايا بطارية بقدرة 5 جيجاوات/ساعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة تصنيع البطاريات الثابتة Hithium عقدًا لتزويد سعة بطارية تبلغ 5 جيجاوات/ساعة لمزود منصَّة تخزين الطاقة العالمية Powin, LLC. تبلغ مدة الصفقة ثلاث سنوات، حيث وقعت الشركتان أول اتفاقية لهما في وقتٍ سابق من عام 2023 لتسليم ما لا يقل عن 1.5 جيجاوات/ساعة من السعة المتفق عليها. ستزوِّد شركة Hithium شركة Powin بسعة تخزين الطاقة المتفق عليها في شكل خلايا فوسفات الليثيوم (LFP) بقدرة 300 أمبير/ساعة.

تُعدُّ الخلايا بقدرة 300 أمبير/ساعة من Hithium المنتج الأكثر متانة المُقدَّم من الشركة المصنعة على مستوى الخلايا، وتتميز بتقنيتها الفريدة للإطلاق النشط والمستدام لأيونات الليثيوم، وهذا يطيل عمر الخلايا بمقدار يفوق 12000 دورة. تعمل الخلايا أيضًا بشكل مستقر بعد تقادمها بقدرة تصل إلى 2% كحد أقصى خلال ألف الدورة الأولى، مقابل معدل تحلل يبلغ 6% تقريبًا وهو الأكثر شيوعًا في الصناعة. ويعزى ذلك جزئيًّا إلى خطوط الإنتاج الآلية المتقدمة للغاية للشركة، حيث توفر هذه الخلايا أداءً موثوقًا به بشكل خاص.

علَّق Monee Pang، نائب رئيس شركة Hithium قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بحصولنا على ثقة شركة Powin وتحقيق هذا الإنجاز خلال عامنا الأول في السوق العالمية". "وبفضل ابتكار خلية بقدرة 300 أمبير/ساعة، ستعرض المشروعات القادمة ابتكارات فريدة حققناها في كيمياء الخلايا لإطالة عمر البطارية وتعزيز كفاءة الأداء."

تقدم شركة Powin التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية أوريغون ولها مشاريع تمتد في جميع أنحاء العالم، أنظمة تخزين طاقة شاملة وجاهزة للاستخدام. تتضمَّن عروض الشركة حلولاً متقدمة للأجهزة والبرامج، بما في ذلك نظام متكامل تمامًا لإدارة البطارية والطاقة من شأنه أن يحسِّن الأداء.

ومن جانبه صرَّح Jason Eschenbrenner، نائب الرئيس للمشتريات العالمية في Powin، عن الاتفاقية الجديدة قائلاً: "إنه لأمر رائع العمل مع شركة Hithium كمورِّد لدعم الآلية السريعة التي نتبعها لمشاريع تخزين الطاقة الواسعة النطاق. وبالتطرُّق بشكل خاص إلى إطالة عمر المشروعات، فإن خليتها بقدرة 300 أمبير/ساعة توفر لنا حجر أساس موثوقًا به بشكل استثنائي وطويل الأمد.

نبذة عن شركة HiTHIUM

أُسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات HiTHIUM على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون إضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. وهي تتمتع بعقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى في شينزين وتشونغتشينغ وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 17000 ميجاوات/ساعة من سعة البطارية حتى وقتنا هذا.

نبذة عن شركة Powin, LLC (Powin)

نعمل في Powin على تطوير الحدود التالية للطاقة وتغيير الطريقة التي نشحذ بها طاقتنا يوميًّا من خلال ضمان الاستمتاع بطاقة نظيفة ومرنة وبأسعار معقولة. ولأننا مزوِّد منصَّة طاقة عالمي، فإننا نقدم حلولاً وبرامج وخدمات متكاملة لتخزين البطاريات لتحسين أداء الشبكة وتمكين الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة. لدى Powin أنظمة تخزين للطاقة تم نشرها أو قيد التصميم بقدرة تتجاوز 16000 ميجاوات/ساعة.

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