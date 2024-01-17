Hithium تزوِّد Powin بخلايا بطارية بقدرة 5 جيجاوات/ساعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة تصنيع البطاريات الثابتة Hithium عقدًا لتزويد سعة بطارية تبلغ 5 جيجاوات/ساعة لمزود منصَّة تخزين الطاقة العالمية Powin, LLC. تبلغ مدة الصفقة ثلاث سنوات، حيث وقعت الشركتان أول اتفاقية لهما في وقتٍ سابق من عام 2023 لتسليم ما لا يقل عن 1.5 جيجاوات/ساعة من السعة المتفق عليها. ستزوِّد شركة Hithium شركة Powin بسعة تخزين الطاقة المتفق عليها في شكل خلايا فوسفات الليثيوم (LFP) بقدرة 300 أمبير/ساعة.
تُعدُّ الخلايا بقدرة 300 أمبير/ساعة من Hithium المنتج الأكثر متانة المُقدَّم من الشركة المصنعة على مستوى الخلايا، وتتميز بتقنيتها الفريدة للإطلاق النشط والمستدام لأيونات الليثيوم، وهذا يطيل عمر الخلايا بمقدار يفوق 12000 دورة. تعمل الخلايا أيضًا بشكل مستقر بعد تقادمها بقدرة تصل إلى 2% كحد أقصى خلال ألف الدورة الأولى، مقابل معدل تحلل يبلغ 6% تقريبًا وهو الأكثر شيوعًا في الصناعة. ويعزى ذلك جزئيًّا إلى خطوط الإنتاج الآلية المتقدمة للغاية للشركة، حيث توفر هذه الخلايا أداءً موثوقًا به بشكل خاص.
علَّق Monee Pang، نائب رئيس شركة Hithium قائلاً: "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بحصولنا على ثقة شركة Powin وتحقيق هذا الإنجاز خلال عامنا الأول في السوق العالمية". "وبفضل ابتكار خلية بقدرة 300 أمبير/ساعة، ستعرض المشروعات القادمة ابتكارات فريدة حققناها في كيمياء الخلايا لإطالة عمر البطارية وتعزيز كفاءة الأداء."
تقدم شركة Powin التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية أوريغون ولها مشاريع تمتد في جميع أنحاء العالم، أنظمة تخزين طاقة شاملة وجاهزة للاستخدام. تتضمَّن عروض الشركة حلولاً متقدمة للأجهزة والبرامج، بما في ذلك نظام متكامل تمامًا لإدارة البطارية والطاقة من شأنه أن يحسِّن الأداء.
ومن جانبه صرَّح Jason Eschenbrenner، نائب الرئيس للمشتريات العالمية في Powin، عن الاتفاقية الجديدة قائلاً: "إنه لأمر رائع العمل مع شركة Hithium كمورِّد لدعم الآلية السريعة التي نتبعها لمشاريع تخزين الطاقة الواسعة النطاق. وبالتطرُّق بشكل خاص إلى إطالة عمر المشروعات، فإن خليتها بقدرة 300 أمبير/ساعة توفر لنا حجر أساس موثوقًا به بشكل استثنائي وطويل الأمد.
نبذة عن شركة HiTHIUM
أُسست شركة HiTHIUM في عام 2019، وتُعدُّ شركة رائدة في مجال منتجات تخزين الطاقة الثابتة العالية الجودة للاستخدام على نطاق واسع وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. تشتمل ابتكارات HiTHIUM على تحسينات رائدة في السلامة لبطاريات الليثيوم أيون إضافة إلى زيادة دورة الحياة، وتمتلك الشركة أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومنشآت إنتاج "ذكية" متعددة. وهي تتمتع بعقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، وبهذا تستفيد شركة HiTHIUM من تخصصها في محطات طاقة التخزين بالبطاريات (BESS) لتقديم إنجازات فريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن بالصين، ولديها مواقع أخرى في شينزين وتشونغتشينغ وميونيخ ودبي وكاليفورنيا. قامت شركة HiTHIUM بشحن 17000 ميجاوات/ساعة من سعة البطارية حتى وقتنا هذا.
نبذة عن شركة Powin, LLC (Powin)
نعمل في Powin على تطوير الحدود التالية للطاقة وتغيير الطريقة التي نشحذ بها طاقتنا يوميًّا من خلال ضمان الاستمتاع بطاقة نظيفة ومرنة وبأسعار معقولة. ولأننا مزوِّد منصَّة طاقة عالمي، فإننا نقدم حلولاً وبرامج وخدمات متكاملة لتخزين البطاريات لتحسين أداء الشبكة وتمكين الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة. لدى Powin أنظمة تخزين للطاقة تم نشرها أو قيد التصميم بقدرة تتجاوز 16000 ميجاوات/ساعة.
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