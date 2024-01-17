TCL تجمع عُشاق نادي أرسنال لكرة القدم مع نجومهم المفضلين في دبي

(MENAFN
- AETOSWire) استضافت TCL للإلكترونيات، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، فعالية مليئة بالنجوم، جمعت لاعبي فريق أرسنال لكرة القدم وجهاً لوجه مع معجبيهم على شاطئ الجي بي آر في دبي. وتضمن حدث الاستقبال والترحيب عدداً من أبرز لاعبي أرسنال، من بينهم "ريس نيلسون" و"اوليكساندر زينشينكو"، و"سيدريك سورز"، و"ديفيد رايا مارتن" و"كارل جيكوب هين"، والذين تفاعلوا مع المعجبين ضمن احتفالية رائعة واستثنائية برياضة كرة القدم.
وحضر اللاعبون، الذين يزورون دبي للتدريب خلال العطلة الشتوية للدوري الإنكليزي الممتاز، الحدث الذي نظمته شركة TCL للإلكترونيات، للالتقاء بمعجبيهم. وتفاعل "خالد الأميري"، صانع المحتوى الإماراتي الرائد، مع اللاعبين لتزويد الجمهور برؤى حصرية حول حياة نجوم كرة القدم المفضلين لديهم داخل الملعب وخارجه.
وأُقيمت جلسة الترحيب باللاعبين وسط حشد هائل من عشاق الفريق. فيما طغت ألوان الأحمر والأبيض، وهي ألوان الفريق، على محيط المكان المليئ بالمعجبين الذين خلقوا أجواءً حماسية رائعة. وحظي الحضور بفرصة طرح الأسئلة على نجومهم المفضلين والحصول على تواقيعهم والتقاط صور تذكارية معهم. وتميّز الموقع في الهواء الطلق بالإثارة، حيث انتهز عشاق الكرة فرصة التواجد على مقربة من لاعبيهم المفضلين، مما ساهم في الارتقاء بحُب كرة القدم إلى مستويات جديدة.
وشددت "ساني يانغ"، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام العلامة التجارية بخلق تجارب لا تنسى للسكان. وقالت: "تذهب فلسفة "إلهام العظمة" التي تتبناها TCL إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا، لتخلق لحظات تدوم فترة طويلة. إن ربط المعجبين بنجومهم المفضلين هو امتياز، ونحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الاستثنائية".
وخلال تفاعله مع الحضور، قال "ريس نيلسون"، جناح نادي أرسنال: "لقائي بالمعجبين تجربة مميزة دائماً. إن دعمهم هو ما يحفّزنا في الملعب، وتسمح لنا فعاليات كهذه في التواصل معهم على مستوى شخصي. إنها بالفعل تجربة مُبهجة".
أما لاعب الوسط "اوليكساندر زينشينكو"، فقال: "دبي مكان رائع للتدريب وحلم لعشاق كرة القدم. الأجواء هنا مذهلة، ويمكنك أن تشعر بالحب تجاه كرة القدم في أنحاء المدينة. إن الشغف الذي يجلبه المعجبون لا مثيل له، وإنه لأمر مدهش أن ترى كم يعشقون الرياضة".
ووفقاً لـ"ريس"، فإن التدريب في دبي لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الاندماج في مجتمع مُحب لكرة القدم يرتقي باللعبة إلى مستوى جديد بالكامل. وأضاف: "الطاقة مُعدية، وهو ما يجعل دبي مكاناً مميزاً بالفعل لأي لاعب كرة قدم".
وإضافة إلى التفاعل مع اللاعبين، تضمن الحدث منطقة تجارب غامرة، عُرضت فيها أحدث تلفزيونات TCL، إلى جانب منطقة ألعاب "كول أوف ديوتي"، وشاشة C755 قياس 98 بوصة من TCL، التي تعد علامة التلفزيونات المُصنفة رقم واحد لأجهزة التلفزيون قياس 98 بوصة، وكذلك منطقة عرض متعددة تضمنت تشكيلة XL من TCL. واستمتع الحضور بتلفزيونات TCL من خلال تجربة أحدث إصدارات لعبة "كول أوف ديوتي – مودرن وورفير 111". ومع تكنولوجيا عرض عصرية، تقدم TCL تجربة لعب تنسجم مع التزام العلامة التجارية تجاه الابتكار.
وتواصل TCL إعادة تعريف تجارب الترفيه، وتعزيز التواصل بين الناس من خلال التكنولوجيا وإلهام العظمة في كل اللحظات. وتلتزم العلامة التجارية بمواصلة عقد شراكات تعاونية مثمرة وتنظيم فعاليات من شأنها أن تقّرب الجمهور أكثر من الأحداث التي يعشقونها.
نبذة عن "تي سي إل":
"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.
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