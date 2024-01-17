Thursday, 18 January 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقص الخدمات يؤرق أم الهنود

1/17/2024 11:41:15 PM

(MENAFN- Al Watan) فيما تذمر عدد من أهالي قرية أم الهنود التابعة لمركز سمرة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من عدم وجود سفلتة للشوارع ولا إنارة داخل القرية، أوضحت بلدية المحافظة لـ((الوطن)) أن سفلته القرية والإنارة ضمن خطة البلدية بمشاريع السفلته والإنارة، وسوف يتم استهداف القرى والأحياء المحتاجة حال اعتماد المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة للبلدية.
((الوطن)) رصدت الأوضاع بقرية أم الهنود والتقت الأهالي ووقفت على معاناتهم التي تركزت على عدم وجود السفلتة والإنارة، وقال عدد من الأهالي إن معاناتهم طويلة ومستمرة ولم تحل إلى الآن بالرغم من مطالباتهم بالسفلتة والإنارة للقرية لكن بدون فائدة، فشوارع القرية بدون سفلتة، وكذلك لا يوجد بها إنارة، وهذه أهم المشاريع التي تفتقر لها القرية، بالإضافة إلى أن الوصلة من الطريق الدولي والمؤدية إلى القرية بدون سفلتة، وعند هطول الأمطار ينقطع الأبناء عن المدارس لأكثر من أسبوع، مطالبين الجهات المعنية سرعة التفاعل مع مطالبهم التي تأخرت، معتبرين أن قريتهم الوحيدة بمحافظة الدرب دون سفلتة ولا إنارة.

MENAFN17012024000089011017ID1107735602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث