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علامات في أصابع اليد تكشف عن اضطرابات نفسية

1/17/2024 11:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) في دراسة جديدة نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، كشف مجموعة من العلماء عن علامة في اليد قد تكون دليلا لوجود نوع من أنواع الاضطرابات النفسية.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الباحثون مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك إن الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة لـ"الميول السيكوباتية".
وأضافوا إن النتائج تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون له "جذرا بيولوجيا".
وقامت الدراسة بفحص أيدي 80 مشاركا، 44 لديهم تشخيصا سريريا لاضطراب نفسي، و36 شخصا من الأصحاء.
أجرى الباحثون مسحا تفصيليا لليد اليمنى للمشاركين وأخضعوهم لعدة تقييمات نفسية.
وكشفت النتائج عن وجود صلة واضحة بين وجود الاضطراب النفسي وطول أصبع البنصر أكثر من بالسبابة.
وقد أظهرت الدراسات السابقة أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والإستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة سيرج براند: "كلما ظهرت على المشارك البالغ علامات المرض النفسي، كلما بدا أن هذا البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وانخفاض تركيزات هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل الولادة من الحياة".
ومع هذا، يؤكد براند أن وجود هذه العلامة على الأصابع ليست مؤشرا مؤكدا على الاعتلال النفسي.

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