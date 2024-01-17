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بيل غيتس يوضح كيف سيغير الذكاء الاصطناعي الحياة خلال 5 سنوات

1/17/2024 11:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع الملياردير الأميركي بيل غيتس خلال مقابلة مع الـCNN يوم أمس الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي سوف يحدث تحولا للجميع في غضون السنوات الخمس المقبلة.
حيث أثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم، وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40 بالمئة من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.
ولا يختلف غيتس مع هذه الفكرة، ولكنه يعتقد أن كل تكنولوجيا جديدة تجلب الخوف بداية ثم تخلق "الفرصة الجديدة".
وقال: "كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، ترافقت مع الخوف في البداية لكنها فيما بعد أدت لظهور العديد من الوظائف الجديدة"، كما نوه أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل.
وأضاف إن التحسينات التي تم إدخالها على روبوتات الدردشة "شات جي بي تي" و "أوبن إي آي" كانت"مثيرة"، مضيفا أن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون "رائعا".

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