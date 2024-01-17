بيل غيتس يوضح كيف سيغير الذكاء الاصطناعي الحياة خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al Watan) توقع الملياردير الأميركي بيل غيتس خلال مقابلة مع الـCNN يوم أمس الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي سوف يحدث تحولا للجميع في غضون السنوات الخمس المقبلة.
حيث أثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم، وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن حوالي 40 بالمئة من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي.
ولا يختلف غيتس مع هذه الفكرة، ولكنه يعتقد أن كل تكنولوجيا جديدة تجلب الخوف بداية ثم تخلق "الفرصة الجديدة".
وقال: "كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، ترافقت مع الخوف في البداية لكنها فيما بعد أدت لظهور العديد من الوظائف الجديدة"، كما نوه أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل.
وأضاف إن التحسينات التي تم إدخالها على روبوتات الدردشة "شات جي بي تي" و "أوبن إي آي" كانت"مثيرة"، مضيفا أن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون "رائعا".
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