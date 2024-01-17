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ترحيب عراقي بمشاركة السعودية في معرض بغداد الدولي

1/17/2024 11:41:15 PM
(MENAFN- Al Watan) رحبت الأوساط الرسمية العراقية بمشاركة السعودية في معرض بغداد الدولي بدورته الـ47 المقامة حالياً، عادةً إياها فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين، ولا سيما أن المملكة تشارك ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية بالشراكة مع المجلس التنسيقي السعودي - العراقي كضيف شرف، وبرعاية ماسية للحدث.
95 شركة سعودية
وأشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بموقف المملكة ومشاركتها الكبيرة بـ95 شركة سعودية متنوعة الاختصاص في البناء والاستثمار والصحة والنقل والتعليم وغيرها، و7 جهات حكومية رسمية، وعده حدثا اقتصاديا مميزا، بينما تسعى المملكة من هذه المشاركة الواسعة إلى الترويج للسلع والخدمات الوطنية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العراقية التي تعد أسواقا واعدةً في المنطقة، مشيرة إلى أن الكثير من احتياجاتها موجودة لدى الشركات والجهات الحكومية بالمملكة.
وسيشهد زائر معرض بغداد، حسبما يقول مدير عام المعارض العراقية الدكتور مصطفى العاني، وجود الشركات والمنتجات السعودية في كل أرجاء المعرض، حيث الأنشطة والفعاليات الترويجية في الجناح السعودي، وفي مقدمتها البيت السعودي المبني بمنتجات سعودية الصنع، بالإضافة إلى مساحات عرض التقنية السعودية المتقدمة، ومراحل تقدمها في مختلف المجالات.
إقبال كبير
ويضيف مدير عام المعارض العراقية أن الإقبال على الجناح السعودي واضح من قِبل المستثمرين والشركات العراقية، وحتى جموع الجماهير التي ازدحمت أمام العروض المميزة التي يقدّمها الجناح السعودي، الذي يسعى العراق من خلاله لإقامة علاقات اقتصادية مميزة مع المحيط العربي والدولي.
وعد وزير التجارة العراقية، أثير الغريري، مشاركة المملكة كضيف شرف وبهذا المستوى تأكيدًا لتنامي الشراكة بين البلدين، خصوصا بعد ازدياد نسبة الصادرات السعودية إلى العراق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى أكثر من 18 مليار ريال، وهذا تطور كبير سيأتي بالنفع لكلا البلدين.
ويعد معرض بغداد فرصة للعراق لتحسين قطاع الاقتصاد والاستثمار، ودعم الشركات المصنعة والمصدرة السعودية في مختلف القطاعات، لتطرح ما لديها في الأسواق العراقية، وسيتيح الفرصة المناسبة للمشاركين السعوديين في لقاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات العراقية والجهات الحكومية، لتعميق التعاون بين البلدين، خصوصا أن الحكومة العراقية قد بدأت حملة إعمار وبناء كبيرة في مختلف القطاعات، وتسعى لدعمها في معرض بغداد الدولي من خلال الاستفادة ما تقدّمه الدول المشاركة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

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