وزير الإعلام يرعى إطلاق مجموعة فوج أكبر تحالف لشركات التسويق

(MENAFN
- Al Watan) تحت رعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري وبحضور عدد من المتخصصين في قطاع التواصل والتسويق والإعلام؛ نظّمت مجموعة فوج حفل إطلاقها الرسمي، وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وشهد حفل الإطلاق حضوراً لافتاً لأكثر من 800 مهتم ومختص في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.
ويأتي إطلاق المجموعة التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً في كافة الأصعدة وما يصاحب ذلك من حاجة ماسة لتسويق وإبراز لهذا التحول على المستويين المحلي والدولي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. في حين تتأهب المملكة لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، منها على سبيل المثال "إكسبو 2030"، و"كأس العالم 2034"، وهي مناسبات وأحداث توسّع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة وواعدة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة فوج الأستاذ رياض بن حمد الزامل، أن هذا الاتحاد يعمل وفق منظومة اتصاليّة متكاملة تجمع بين قوة التواصل والتخطيط والإبداع، وتعمل وفق استراتيجية تقوم على دعم المحتوى بمختلف مجالاته: الإبداعي والرقمي والاتصالي والتسويقي، والمتعلّق بإدارة وتحليل البيانات.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، بدور الكفاءات السعودية في رفع مستوى الإعلام والاتصال التسويقي بالمملكة، مضيفاً إلى أن المجموعة أنشأت عددًا من الشراكات الاستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في مجالاتها، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
كما أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة فوج الأستاذ ريان بن فهد الطعيمي، أن المجموعة تتكون من 10 شركة رائدة في مجالات الإعلام والتواصل التسويقي.
وحول تطوير الشركات الوطنية؛ أوضح الطعيمي أن فوج وضعت أُسُساً راسخة ومتينة لتصبح المجموعة وجهة واحدة لحلول تسويقية شاملة تضم سلسلة مترابطة من الشركات الأكثر تميزاً وابتكاراً في قطاع الإعلام والتواصل والتسويق. بفريق يتجاوز 500 موظف من الكفاءات المتميزة والنوعية في هذا القطاع.
يُشار إلى أن مجموعة فوج تعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، حيث تمثل المجموعة نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240117_222053_838-->
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