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وزير الإعلام يرعى إطلاق مجموعة فوج أكبر تحالف لشركات التسويق

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري وبحضور عدد من المتخصصين في قطاع التواصل والتسويق والإعلام؛ نظّمت مجموعة فوج حفل إطلاقها الرسمي، وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وشهد حفل الإطلاق حضوراً لافتاً لأكثر من 800 مهتم ومختص في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.
ويأتي إطلاق المجموعة التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً في كافة الأصعدة وما يصاحب ذلك من حاجة ماسة لتسويق وإبراز لهذا التحول على المستويين المحلي والدولي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. في حين تتأهب المملكة لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، منها على سبيل المثال "إكسبو 2030"، و"كأس العالم 2034"، وهي مناسبات وأحداث توسّع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة وواعدة.
وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة فوج الأستاذ رياض بن حمد الزامل، أن هذا الاتحاد يعمل وفق منظومة اتصاليّة متكاملة تجمع بين قوة التواصل والتخطيط والإبداع، وتعمل وفق استراتيجية تقوم على دعم المحتوى بمختلف مجالاته: الإبداعي والرقمي والاتصالي والتسويقي، والمتعلّق بإدارة وتحليل البيانات.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، بدور الكفاءات السعودية في رفع مستوى الإعلام والاتصال التسويقي بالمملكة، مضيفاً إلى أن المجموعة أنشأت عددًا من الشراكات الاستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في مجالاتها، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
كما أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة فوج الأستاذ ريان بن فهد الطعيمي، أن المجموعة تتكون من 10 شركة رائدة في مجالات الإعلام والتواصل التسويقي.
وحول تطوير الشركات الوطنية؛ أوضح الطعيمي أن فوج وضعت أُسُساً راسخة ومتينة لتصبح المجموعة وجهة واحدة لحلول تسويقية شاملة تضم سلسلة مترابطة من الشركات الأكثر تميزاً وابتكاراً في قطاع الإعلام والتواصل والتسويق. بفريق يتجاوز 500 موظف من الكفاءات المتميزة والنوعية في هذا القطاع.
يُشار إلى أن مجموعة فوج تعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، حيث تمثل المجموعة نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240117_222053_838-->

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